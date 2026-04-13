Danone invierte 40 millones de euros en el nuevo 'hub' de ciencia en Tres Cantos

Danone ha invertido alrededor de 40 millones de euros en la puesta en marcha del nuevo 'hub' de ciencia en Tres Cantos, un espacio "clave" para la compañía en el que se integrarán la investigación y la capacidad industrial para desarrollar nuevas soluciones alimentarias.

En la presentación del nuevo espacio en la localidad madrileña, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la inversión para crear un espacio de operaciones "único" y el "esfuerzo inversor" de la región, de la que ha destacado su segundo puesto a nivel europeo en empleos relacionados con la tecnología.

"Nuestra industria agroalimentaria es una de las más grandes de España, no deja de crecer", ha subrayado Ayuso, quien ha reconocido el papel de los pequeños productores de la región y las líneas de ayudas puestas en marcha para ellos por el Ejecutivo autonómico. A su juicio, anuncios como estas nuevas inversiones, la proyección internacional, la protección de los ganaderos y la excelencia de investigadores confluyen en una misma idea, que "el modelo de Madrid funciona".

"Eso significa confiar en la iniciativa empresarial, en una fiscalidad equilibrada, en una Administración que no tutela ni dirige, que apuesta por el incentivo, el esfuerzo y la excelencia que siempre acaban generando empleo, prosperidad y oportunidades", ha subrayado la dirigente madrileña.

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El director General de Danone, François Lacombe, ha señalado, por su parte, la importancia de la Comunidad de Madrid para la compañía, donde están presentes desde hace casi un siglo. "Nuestra primera fábrica estuvo en Luchana (...) Hoy vamos un paso más allá, llevamos la ciencia más lejos con estas instalaciones", ha celebrado el responsable de la empresa, quien la apuesta de Danone por la innovación con esta inversión de cerca de 40 millones.