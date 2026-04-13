Danny León, skater madrileño: "¡Houston tenemos un problema! La NASA se ha dejado al quinto astronauta en la Tierra"

El skater madrileño Danny León, es conocido por ser el skater profesional español más destacado a nivel internacional. Nacido en Móstoles, este deportista se ha convertido en una figura pionera en la profesionalización del skate en nuestro país. Especialista en la modalidad de Park, Danny puede afirmar que ha sido olímpico hasta en dos ocasiones, en Tokio 2021 y París 2024.

El pasado 5 de abril, el joven, que se describe a sí mismo como "creativo, viajero, y siempre en busca de nuevas experiencias", sorprendía a sus seguidores con una afirmación: "¡Houston, tenemos un problema! Estoy bastante seguro que la NASA se dejó atrás al quinto astronauta en la Tierra..."

Ni inteligencia artificial, ni montaje: pura técnica fotográfica

Acompañando a este pie de foto donde León bromeaba con ser el quinto integrante de la misión Artemis 2, los seguidores del skater en Instagram pudieron ver al rider ejecutando unos trucos frente a una luna llena de dimensiones descomunales. Los comentarios no se hicieron esperar, y es que muchos se preguntaban si detrás de estas fotografías se encontraba la inteligencia artificial o un montaje.

Pero nada más lejos de la realidad, y es que estas imágenes son pura técnica fotográfica: "estas tomas con el monopatín y la luna son 100% reales", afirmaba Danny. A cargo del fotógrafo especializado en astrofotografía Jaicano, las imágenes requirieron de una minuciosa planificación donde el truco perfecto y el encuadre perfecto era una cuestión de segundos.

El secreto está en la perspectiva forzada y en la posición de la cámara, situada a 500 metros del skater / @danny_leon

Con una perspectiva forzada y situados a 500 metros de distancia, el skater y el cámara se coordinaron en tiempo real mediante llamada telefónica y auriculares, compaginando los trucos con el movimiento del satélite. "Apenas teníamos cinco minutos desde que la luna alcanzaba su apogeo hasta que se sumergió completamente por debajo del horizonte", explicaba el propio León.

Una última fotografía, esta vez sí, editada

El deportista compartió esta imagen creada por inteligencia artificial como parte de la broma a sus seguidores / @danny_leon

Pese a defender la originalidad de las fotografías, el propio Danny León reconocía: "Obviamente, la última fotografía de astronauta es IA, aún estoy esperando mi boleto a la Luna", reía. Así, haciendo una parodia de la mítica frase, "un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad", el skater culminaba su post haciendo referencia al salto estrella de la disciplina, que consiste en saltar con la tabla sin usar las manos, manteniéndola pegada a los pies... "Es un pequeño ollie para el hombre, pero un gran salto para la humanidad."