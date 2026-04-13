La Comunidad de Madrid adjudica la construcción de 3.352 viviendas del Plan Vive para jóvenes: estarán en estos ocho municipios

La Comunidad de Madrid ha culminado la adjudicación para la construcción de 3.352 nuevas viviendas del Plan Vive Solución Joven en ocho municipios de la región, un programa destinado a ampliar la oferta de alquiler asequible y facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años.

Las obras de estas nuevas urbanizaciones está previsto que comiencen a lo largo de 2026 y el objetivo es incrementar el parque de vivienda en alquiler a precios reducidos en la región y favorecer la emancipación de la población joven, ha informado este lunes la Comunidad en una nota de prensa.

Las promociones se distribuirán entre Alcobendas, con 756 viviendas; Arroyomolinos, con 365; Colmenar Viejo, con 332; Móstoles, con 308; Tres Cantos, con 303; Loeches, con 295; Valdemoro, con 150; y la ciudad de Madrid, donde se levantarán 843 viviendas en los desarrollos de Valdebebas y Los Ahijones.

14.000 hogares

Estas actuaciones forman parte del Plan Vive, una iniciativa del Gobierno regional que prevé la construcción de 14.000 hogares durante la presente legislatura en más de una veintena de municipios.

Hasta el momento, ya se han entregado más de 5.200 viviendas en localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital.

El programa está dirigido a menores de 35 años, que deben destinar la vivienda a residencia habitual y no disponer de otra propiedad en todo el territorio nacional. Además, se establece un límite de esfuerzo económico: la renta no podrá superar el 35 % de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

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Asimismo, se prioriza a los solicitantes empadronados en los municipios o a quienes acrediten una vinculación laboral en ellos de al menos tres años, uno de los criterios incluidos en el acceso a estas viviendas de alquiler asequible impulsadas por el Ejecutivo madrileño.