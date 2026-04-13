El Círculo de Bellas Artes se convierte en un gran laboratorio: llega la 16ª edición de ConCienciArte

El Círculo de Bellas Artes (CBA) inaugura este martes una nueva edición de ConCienciArte, un certamen que durante dos jornadas transformará el Salón de Baile en un espacio de experimentación interdisciplinar. La iniciativa, que alcanza este año su decimosexta edición, reúne a centenares de estudiantes, investigadores y artistas con el objetivo de explorar los puntos de encuentro entre el conocimiento científico y la creación artística.

Organizada en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Fundación para el Conocimiento madri+d, la feria presenta proyectos desarrollados por alumnos de distintos centros educativos. Las propuestas de este año abarcan campos tan diversos como la robótica aplicada a museos, el arte cinético, la neurociencia y la ecología, todos bajo un enfoque basado en la participación directa del público.

Entre la divulgación y la escena

Más allá de la exposición de proyectos escolares, la programación de ConCienciArte 2026 integra artes escénicas con base científica. El Teatro Fernando de Rojas acogerá montajes como Eclipse. Un escondite cósmico, de la compañía PAI, que aborda los fenómenos astronómicos desde una perspectiva didáctica, y Rube, un espectáculo de la formación Alodeyá donde dos ingenieros ejecutan técnicas de circo basadas en las leyes de la física.

En el plano de la experimentación manual, destacan los talleres dedicados a la tensegridad —sistemas de estructuras en equilibrio— y la actividad Bordando pensamientos. Esta última, coordinada junto al Centro de Neurociencias Cajal (CSIC), propone una reinterpretación artística de los dibujos neuronales de Santiago Ramón y Cajal a través del bordado colectivo.

Desde la organización subrayan que el evento busca consolidarse como un modelo de aprendizaje participativo. A través de instalaciones como el Planetario en vivo o los Science Corners —puntos de demostraciones breves sobre física y ondas—, la feria pretende fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes, utilizando la creatividad como vehículo de aprendizaje.

La feria concluirá el miércoles 15 con la sesión Ciencia condensada, un formato en el que los centros participantes dispondrán de cinco minutos para exponer sus hallazgos más relevantes.

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Detalles de la programación de ConCienciArte