Ni en el centro ni en una cervecería de moda: la mejor caña de Madrid se sirve en Alcorcón

Ni en el centro de Madrid ni en una barra de moda: la mejor caña se sigue tirando en Alcorcón. Paula Cobos, de La Taberna Catering, ha ganado el XII Campeonato de Tiraje de Cerveza de Estrella Galicia y se ha hecho con el título de Mejor Tiradora de Cerveza de la Comunidad de Madrid. No es una casualidad ni una sorpresa aislada: el municipio repite en la cima del mapa cervecero madrileño después de que en la edición anterior Lorena Medina, de La Taberna II, se proclamara Mejor Tiradora de Cerveza de España en el concurso organizado también por Estrella Galicia en Salón Gourmets. Dos años seguidos, dos nombres propios y una misma conclusión: en Alcorcón saben que una buena caña empieza mucho antes del primer sorbo.

La competición se ha celebrado en el estand de Estrella Galicia en el Salón Gourmets, que tiene lugar del 13 al 16 de abril en Madrid, y ha reunido a 16 profesionales de la hostelería madrileña. El certamen busca reconocer la excelencia en el servicio de cerveza y poner en valor la preparación de un sector en el que cada gesto cuenta, desde la inclinación del vaso hasta el remate final de la espuma.

A lo largo de las distintas pruebas, los participantes han tenido que demostrar su destreza en el tiraje de cañas, el servicio de cerveza y sus conocimientos sobre cultura cervecera. El jurado ha evaluado aspectos como la técnica, la limpieza, la cremosidad de la espuma, la presentación y la correcta ejecución del servicio.

Tras una primera fase eliminatoria, los cuatro mejores aspirantes han pasado a la final, en la que se han enfrentado a una prueba teórica y a un servicio completo ante un comité de expertos.

Imagen de archivo Estrella Galicia. / Cedida

Integrado por especialistas en tiraje, hostelería y gastronomía, el jurado ha valorado la calidad, la eficacia y la rapidez en el servicio, así como el estilo, la técnica y la forma de servir cada cerveza. Esa combinación de precisión, conocimiento y ejecución ha permitido a Paula Cobos imponerse en una edición que reivindica el servicio de barra como un oficio con entidad propia dentro de la hostelería.

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Celebrado en el marco del Salón Gourmets, el campeonato refuerza además la apuesta de Estrella Galicia por la difusión de la cultura cervecera y por la profesionalización del sector en uno de los grandes escaparates de la gastronomía. Más allá del componente competitivo, la cita pone el foco en un trabajo que a menudo pasa desapercibido para el cliente, pero que resulta decisivo en la experiencia final: tirar una caña no es solo llenar un vaso, sino dominar la técnica, cuidar la limpieza, mantener el ritmo y conocer el producto. Con este reconocimiento, Paula Cobos sitúa a Alcorcón en el mapa cervecero madrileño y da visibilidad a un oficio que convierte un gesto cotidiano en una seña de identidad para cualquier local.