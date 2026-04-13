AEROPUERTO DE MADRID
Barajas marca récord histórico al superar los 5,7 millones de pasajeros en marzo
Aena informó que sus aeropuertos cerraron el mes con cerca de 30 millones de pasajeros, destacando el incremento del tráfico aéreo en España y en la red de aeropuertos
EFE
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró el mes de marzo con 5.732.793 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto al mismo periodo de 2025 y el mejor registro histórico del aeropuerto para un mes de marzo, según un comunicado de prensa publicado este lunes.
Del total de viajeros, 5.720.660 correspondieron a pasajeros comerciales. De ellos, 4.313.296 viajaron en vuelos internacionales, con un aumento del 5,6 %, mientras que los pasajeros de vuelos nacionales descendieron ligeramente un 0,3 %, hasta los 1.407.364.
En cuanto a la operativa, el aeropuerto madrileño gestionó 37.221 movimientos de aeronaves en marzo, un 4,7 % más interanual.
Dentro de las operaciones comerciales, que sumaron 37.151, los vuelos internacionales crecieron un 6,7 % hasta los 26.158, mientras que los nacionales aumentaron un 0,5 %, hasta los 10.993.
Más de 67.000 toneladas
El tráfico de mercancías alcanzó las 67.133 toneladas en marzo, lo que supone un descenso del 5,3 % respecto al mismo mes del año anterior, aunque representa el 58,7 % de la carga aérea gestionada en el conjunto de la red de Aena.
En el acumulado del primer trimestre de 2026, Barajas registró 16.189.434 pasajeros, un 4,3 % más que en el mismo periodo de 2025, con 104.614 operaciones (+3,7 %) y 194.951 toneladas de mercancía (+2 %).
En el conjunto del Grupo Aena, los aeropuertos cerraron marzo con cerca de 30 millones de pasajeros, un 4,3 % más, mientras que en España la red sumó 24,7 millones de viajeros (+3,9 %), con incrementos también en movimientos de aeronaves y estabilidad en el tráfico de carga.
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