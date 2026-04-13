Barajas marca récord histórico al superar los 5,7 millones de pasajeros en marzo

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró el mes de marzo con 5.732.793 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto al mismo periodo de 2025 y el mejor registro histórico del aeropuerto para un mes de marzo, según un comunicado de prensa publicado este lunes.

Del total de viajeros, 5.720.660 correspondieron a pasajeros comerciales. De ellos, 4.313.296 viajaron en vuelos internacionales, con un aumento del 5,6 %, mientras que los pasajeros de vuelos nacionales descendieron ligeramente un 0,3 %, hasta los 1.407.364.

En cuanto a la operativa, el aeropuerto madrileño gestionó 37.221 movimientos de aeronaves en marzo, un 4,7 % más interanual.

Dentro de las operaciones comerciales, que sumaron 37.151, los vuelos internacionales crecieron un 6,7 % hasta los 26.158, mientras que los nacionales aumentaron un 0,5 %, hasta los 10.993.

Más de 67.000 toneladas

El tráfico de mercancías alcanzó las 67.133 toneladas en marzo, lo que supone un descenso del 5,3 % respecto al mismo mes del año anterior, aunque representa el 58,7 % de la carga aérea gestionada en el conjunto de la red de Aena.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, Barajas registró 16.189.434 pasajeros, un 4,3 % más que en el mismo periodo de 2025, con 104.614 operaciones (+3,7 %) y 194.951 toneladas de mercancía (+2 %).

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En el conjunto del Grupo Aena, los aeropuertos cerraron marzo con cerca de 30 millones de pasajeros, un 4,3 % más, mientras que en España la red sumó 24,7 millones de viajeros (+3,9 %), con incrementos también en movimientos de aeronaves y estabilidad en el tráfico de carga.