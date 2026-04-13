Ayuso se revuelve contra el Tribunal Constitucional antes de que se pronuncie sobre el ex fiscal general: "España está gobernada por una banda mafiosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremete contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, después de que se haya sabido que García Ortiz ha solicitado al órgano de garantías que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. "El Fiscal General del Estado, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente del Gobierno para delinquir. Ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefónica, podría indultarle. Puesto ahí para taparlo todo", ha escrito en la red social X.

En el mismo mensaje en el que cuestiona la independencia del Tribunal Constitucional, con referencia al hijo menor de Conde-Pumpido, fichado por Telefónica el año pasado, la mandataria madrileña extiende sus reproches a otros casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, en concreto el proceso que se sigue contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de cerrar su instrucción imputando formalmente a Begoña Gómez cuatro delitos en relación con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, lo que deja a la esposa de Pedro Sánchez a un paso del banquillo.

"A la vez, el 2 de Sánchez en el partido y en el Gobierno, pinta que acabará en prisión. Mientras el presidente se esconde en la dictadura china con su mujer, que será juzgada por 4 delitos mientras se burla de la Justicia y ni da la cara ni presenta su pasaporte requerido", postea la presidenta madrileña.

"España está gobernada por una banda mafiosa, lo pagaremos mucho", concluye Ayuso.

"Un tercio de España está podrida"

El tuit de Ayuso ha llegado apenas una hora después de otros dos de su presidente de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en el que daba por hecho que el Constitucional anulará la condena y se lamentaba de que "un tercio de España está podrida" en referencia a los votantes del Partido Socialista. Rodríguez está en el origen del caso por el que acabó condenado García Ortiz. El Tribunal Supremo estimó que el entonces fiscal general había filtrado un correo del abogado de González Amador en el que proponía un pacto de conformidad en la causa que se sigue contra la pareja de la presidenta por fraude fiscal. La filtración del correo serviría para desmentir la información falsa de que había sido la fiscalía la que había propuesto el pacto. Rodríguez aseguró en esos momentos en redes sociales que la fiscalía había retirado esa propuesta de pacto "por órdenes de arriba", algo sobre lo que, admitió meses después en el juicio a García Ortiz, no tenía información pero que podía "colegir".

"El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido", ha escrito hoy el jefe de gabinete de Ayuso en X.

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Un tuit seguido de otro, minutos después, en el que ahondaba en las críticas al Gobierno: "Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida".