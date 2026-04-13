Las obras de soterramiento de la A-5 avanzan: el túnel sur finalizado y un 83% de excavación total

Sin prisa, pero sin pausa, las obras de soterramiento de la A-5 siguen quemando etapas. El túnel sur, en sentido de entrada a la capital, ya está ejecutado, según ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a la zona de trabajos. El regidor ha subrayado que el proyecto marcha “con adelanto” a pesar de las lluvias registradas en enero y febrero y de los problemas de suministro derivados de la guerra en Oriente Medio.

La visita se ha centrado en el tramo del túnel sur que discurre desde el enlace de la avenida de Padre Piquer hasta el punto en el que conectará con el subterráneo de la M-30, a la altura de la avenida de Portugal. Ahí permanece todavía una pared de tierra que une ambas infraestructuras y que será demolida en las próximas semanas. “Estamos acometiendo sin duda la mayor transformación urbana que ha habido en la ciudad de Madrid a lo largo de las últimas décadas”, ha afirmado Almeida, que ha aprovechado también para agradecer a los vecinos por su "paciencia".

La obra cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros y afecta a 100.000 metros cuadrados. En la excavación del túnel sur han trabajado 600 operarios y más de 400 máquinas de forma simultánea. En conjunto, la excavación de los dos túneles está ejecutada al 83 %: al 100 % en sentido entrada a Madrid y al 70 % en sentido salida, correspondiente al túnel norte, que el Gobierno municipal prevé completar durante el mes de mayo.

El calendario inmediato incluye además la colocación, a partir de junio, de las vigas de las estructuras de Batán y Boadilla, unos trabajos que se prolongarán hasta julio y que, según el Ayuntamiento, ayudarán a reducir el ruido de la obra. Después del verano, mientras se rematan las conexiones técnicas con la M-30 - ventilación, salidas de emergencia, cámaras y extractores- y se desarrolla la fase de pruebas, comenzará la urbanización del nuevo corredor verde en superficie.

La promesa del Ayuntamiento es cerrar una fractura urbana que lleva casi seis décadas dividiendo barrios. La A-5, convertida en barrera desde 1968, separa hoy a los vecinos de Lucero, Aluche y Las Águilas de los de Campamento y Casa de Campo. Almeida sostiene que ese corte tiene fecha de caducidad. “Los madrileños pueden tener la tranquilidad de que seguimos avanzando, de que ya está finalizado el túnel sur, de que ya vamos a trabajar en el ajardinamiento de la superficie a partir de septiembre y de que la obra estará finalizada en el plazo en el que nos comprometimos”, ha zanjado.