Automovilistas Asociados pide a Almeida paralizar el cobro de multas por las ZBE hasta que decida el Supremo

Pese a haber aprobado ya una nueva ordenanza de movilidad, la batalla judicial por las zonas de bajas emisiones de la capital sigue rondado al Ayuntamiento. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que paralice de inmediato el cobro de las multas impuestas por acceder a estas áreas restringidas hasta el 6 de abril, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado por el Consistorio contra la sentencia que anulaba la norma anterior por defectos de forma.

Según la organización, entre septiembre de 2021 y noviembre de 2025 Madrid ha impuesto 3.361.751 sanciones por este motivo, por un importe acumulado que supera los 650 millones de euros. AEA sostiene que mantener la recaudación mientras sigue abierto el frente judicial agrava el perjuicio económico para cientos de miles de conductores. La entidad, presidida por Mario Arnaldo, interpreta que el recurso municipal ha servido para ganar tiempo y seguir cobrando unas multas cuya cobertura legal considera dudosa. Por eso, además de pedir la paralización cautelar del cobro, insiste en que los automovilistas recurran todas las sanciones posibles y defiende que, si el Supremo no admite el recurso del Ayuntamiento, también deberían resarcirse las cantidades ya abonadas.

El origen de esta ofensiva está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 17 de septiembre de 2024. Aquel fallo anuló los preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021 que definían el ámbito de la ZBE para todo el municipio y regulaban las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica, aunque mantuvo vigente el resto del articulado.

Nuevos barrios y ampliación de horario para el SER

La principal novedad para el día a día de los barrios está en el SER. El nuevo texto permitirá extender el servicio a 22 barrios de 7 distritos, sumando más de 77.000 nuevas plazas reguladas. Los parquímetros se extenderán por Fuencarral-El Pardo, Latina, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal, y llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz, pasando de estar presente en 13 distritos a 15.

En total, el Consistorio prevé incrementar el SER hasta las 258.985 plazas, la mayoría destinadas a residentes, lo que supone un incremento del 42,7% respecto a las 181.493 actuales, con el objetivo de proteger el aparcamiento para los residentes. "Cada vez que lo hemos implantado, nos han pedido nuevas ampliaciones, nadie nos ha pedido que lo retiremos porque todo el mundo entiende que se trata de un instrumento para proteger al vecino", ha destacado Carabante.

La ordenanza también abre la puerta por primera a alargar el horario del SER más allá del límite actual - a las 21.00 horas de lunes a viernes y las 15:00 los sábados- en áreas de alta demanda de aparcamiento; así como a aplicarlo en domingos y festivos, actualmente exentos. Serán los técnicos municipales, tanto de oficio como a petición de las Juntas o de particulares, quienes determinen en qué zonas se apliquen estas medidas.