La M-30 se pone verde en Ventas: Madrid instalará un nuevo jardín vertical en su tramo más transitado

El Ayuntamiento de Madrid dará un nuevo paso en la transformación del entorno de Ventas con la instalación de unos nuevos jardines verticales en la M-30, justo en uno de los puntos con más tráfico de toda la ciudad, entre los puntos kilómetricos 5,900 y 6,300 de la autovía de circunvalación.

La intervención cubrirá los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle Alcalá, así como los estribos del puente. En total, se creará una nueva superficie vegetal de 2.834 metros cuadrados a lo largo de 400 metros. Estos jardines se situarán además junto a Parque Ventas, el proyecto con el que el Consistorio está enlazando Salamanca y Ciudad Lineal por encima de la M-30.

La decisión de impulsar este nuevo jardín, según explica explica la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, llega tras "a experiencia de los jardines verticales de la avenida de Ilustración, que ha sido muy bien acogida por los madrileños", y servirá para completar la "gran transformación urbana" del entorno de Ventas.

Así se verá la nueva cubierta vegetal junto a Ventas. / Ayuntamiento de Madrid

Según la titular del ramo, este tipo de proyectos no solo mejoran la imagen de la ciudad, sino también su calidad ambiental, “haciendo de Madrid una ciudad cada vez más sostenible e innovadora”. En este sentido, uno de los elementos clave del proyecto será el sistema de riego, que funcionará con agua reciclada del Canal de Isabel II; acompañado de un depósito de 65.000 litros para garantizar el abastecimiento durante tres días si se produjera un fallo de suministro.

La fachada vegetal estará compuesta por 34 especies mediterráneas, elegidas por su resistencia a la sequía y por su capacidad de mantener floración durante las cuatro estaciones. Pero el objetivo va más allá del efecto estético. Según el proyecto, las plantas actuarán también como filtro ambiental, ayudando a fijar partículas en suspensión, absorber contaminantes como hidrocarburos y óxidos de nitrógeno y favorecer la biodiversidad urbana, especialmente la presencia de insectos polinizadores.

Más de 30 tipos de plantas resistentes junto a la carretera. / Ayuntamiento de Madrid

La infraestructura se apoyará en módulos de cultivo semi-hidropónico fijados sobre una estructura metálica y contará con un sistema de monitorización con sensores para medir humedad, evaporación, temperatura o calidad del aire. Toda esa información se integrará en un sistema de gestión centralizada para ajustar las necesidades del jardín en tiempo real.

Las obras arrancarán este verano y se prolongarán previsiblemente hasta principios de 2027. El presupuesto asciende a 6,2 millones de euros. Dado que se trata del tramo de la M-30 con mayor intensidad circulatoria, con entre 5.000 y 10.000 vehículos por hora, los trabajos se ejecutarán en horario nocturno para reducir al máximo la afección al tráfico.