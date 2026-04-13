Un hombre de 55 años, en estado grave tras ser apuñalado en Getafe durante un presunto robo con violencia

Un hombre de 55 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalado en Getafe durante un presunto robo con violencia ocurrido en la madrugada de este lunes, según han informado fuentes de Emergencias 112 y la Policía Nacional.

La agresión tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas en la calle San Sebastián, en el municipio madrileño de Getafe. La víctima, de nacionalidad española, declaró a los agentes que fue atacada por un atracador que le asestó varias puñaladas en distintas partes del cuerpo: clavícula izquierda, abdomen, costado derecho y brazo izquierdo.

Tras ser atendido en el lugar por los servicios de emergencia, el herido fue trasladado de urgencia en una UVI móvil del Summa 112 al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

Persecución policial en Getafe: detenido tras huir y chocar en la M-40

En un suceso distinto ocurrido también en la madrugada de este lunes, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de unos 34 años tras protagonizar una persecución policial por varias carreteras del sur de Madrid que finalizó con un accidente en la M-40, a la altura de El Pardo.

Los hechos comenzaron sobre las 05:00 horas, cuando el sospechoso se dio a la fuga en Getafe. La persecución, en la que participaron agentes de Getafe y Parla, se prolongó hasta la capital, donde el vehículo terminó colisionando.

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El detenido está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. No se le realizó prueba de alcoholemia en el lugar, ya que fue trasladado a un hospital debido a las lesiones sufridas en el accidente. Según fuentes policiales, no hubo más vehículos implicados en el siniestro.