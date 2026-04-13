La Aemet pone fecha al fin del bajón térmico en Madrid: "Ascenso extraordinario de temperaturas la semana que viene en la capital"

Madrid deja atrás una semana marcada por un tiempo inestable: primero descenso de las temperaturas de hasta 15 grados menos, después granizo e incluso calima. Estos últimos días han estado marcados por un bajón término notable en toda la Comunidad de Madrid, pero según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas a partir de este martes, 14 de abril, van a comenzar a subir hasta los 30 grados gradualmente.

¿Fin de las precipitaciones?

La Aemet pronostica que en la capital las lluvias han cesado, por el momento. La jornada de martes, 14 de abril estará marcada por un cielo nuboso hasta las 18:00 horas, momento en el que brillará el sol hasta el fin de la jornada. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 6, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

En la montaña se espera que el cielo nuboso o muy nuboso, con nubes bajas, y, sobre todo por la tarde, la nubosidad de evolución diurna tenderá a despejar al final del día. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día y la cota de nieve irá subiendo de 1800 a los 2400 metros.

Comienza la subida de las temperaturas

El organismo estatal ya ha puesto fin al notable descenso térmico que se ha experimentado durante los últimos días. En la capital se espera que los termómetros marquen entre los 19 grados de temperatura máxima y los 7 grados de temperatura mínima. Y a partir de martes, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente. "Ascenso extraordinario de temperaturas la semana que viene en la capital": así lo ha anunciado la Aemet a través de sus redes sociales.

Así evolucionarán las temperatuas esta semana. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se espera que las temperaturas vayan en ascenso con alguna helada débil en cotas altas. Así se refleja en el pronóstico de Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 16 grados de máxima y los 6 grados de mínima y en Somosierra, donde los grados irán entre los 12 de máxima y los 3 de mínima, mostrando un aumento sobre los días previos.