TRANSPORTE
El Tren Al Ándalus sale por primera vez desde Madrid este domingo en una ruta de siete días hasta Sevilla
El convoy turístico partirá desde la estación de Aranjuez y recorrerá Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha con paradas en ciudades monumentales como Córdoba, Cáceres, Mérida y Toledo
El Tren Al Ándalus parte este domingo por primera vez desde Madrid, tras su visita a la capital, con salida desde la estación de Aranjuez y destino Sevilla en un recorrido de siete días y seis noches.
La primera salida de la temporada tuvo lugar el pasado domingo 5 de abril, con el trayecto inverso entre la estación de Sevilla Santa Justa y Madrid. La programación de 2026 introduce una nueva ruta que amplía el recorrido tradicional del tren por Andalucía para incluir también Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.
El nuevo itinerario contempla paradas y visitas en Córdoba, Cádiz, Jerez, Cáceres, Mérida, Alcázar de San Juan, Toledo y Aranjuez. Durante el viaje, los pasajeros podrán conocer algunos de los principales reclamos patrimoniales y turísticos de estas ciudades y enclaves.
Entre las visitas previstas figuran la Mezquita-Catedral de Córdoba, un espectáculo ecuestre en Jerez, las ruinas romanas de Mérida, el casco histórico de Cáceres y los molinos de viento de Campo de Criptana.
La propuesta gastronómica de esta temporada refuerza su apuesta por el producto regional, las tradiciones culinarias de cada territorio y las experiencias enológicas en bodegas. A ello se suman mejoras en el servicio y en el confort de las suites.
Además, el viaje incluye otros servicios y actividades a bordo, como un autobús de lujo que acompaña al tren durante todo el recorrido para facilitar los desplazamientos en las excursiones, un guía multilingüe disponible durante todo el trayecto y las entradas a todas las visitas programadas.
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