El Tren Al Ándalus sale por primera vez desde Madrid este domingo en una ruta de siete días hasta Sevilla

El Tren Al Ándalus parte este domingo por primera vez desde Madrid, tras su visita a la capital, con salida desde la estación de Aranjuez y destino Sevilla en un recorrido de siete días y seis noches.

La primera salida de la temporada tuvo lugar el pasado domingo 5 de abril, con el trayecto inverso entre la estación de Sevilla Santa Justa y Madrid. La programación de 2026 introduce una nueva ruta que amplía el recorrido tradicional del tren por Andalucía para incluir también Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El nuevo itinerario contempla paradas y visitas en Córdoba, Cádiz, Jerez, Cáceres, Mérida, Alcázar de San Juan, Toledo y Aranjuez. Durante el viaje, los pasajeros podrán conocer algunos de los principales reclamos patrimoniales y turísticos de estas ciudades y enclaves.

Entre las visitas previstas figuran la Mezquita-Catedral de Córdoba, un espectáculo ecuestre en Jerez, las ruinas romanas de Mérida, el casco histórico de Cáceres y los molinos de viento de Campo de Criptana.

La propuesta gastronómica de esta temporada refuerza su apuesta por el producto regional, las tradiciones culinarias de cada territorio y las experiencias enológicas en bodegas. A ello se suman mejoras en el servicio y en el confort de las suites.

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Además, el viaje incluye otros servicios y actividades a bordo, como un autobús de lujo que acompaña al tren durante todo el recorrido para facilitar los desplazamientos en las excursiones, un guía multilingüe disponible durante todo el trayecto y las entradas a todas las visitas programadas.