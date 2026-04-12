Este pueblo a 45 minutos de Madrid se tiñe de amarillo: un espectáculo de floración único que no te puedes perder esta primavera

Si marzo y sus cerezos teñían de rosa la capital, abril y mayo traen consigo un espectáculo de floración único que promete cubrir los municipios serranos de Madrid con gran un manto amarillo. Precisamente desde el municipio de Los Molinos, situado en la sierra de Guadarrama, no han querido perder la oportunidad de aprovechar este fenómeno natural y un año más han puesto en marcha su festival 'Los Molinos en amarillo'. Con actividades que combinarán deporte, cultura, gastronomía y deporte, desde el próximo 18 de abril y hasta el 17 de mayo, esta agenda de actividades pretende dar a conocer el paisaje local.

Cambroños, las flores amariposadas de la sierra

El 'Adenocarpus hispanicus' o vulgarmente conocido como cambroño, es un arbusto denso típico de la vegetación de montaña, que, a simple vista, podría pasar desapercibido para quienes pasean por las sierras de Guadarrama o Cata. Sin embargo, a lo largo de los meses de abril y mayo, coincidiendo con su periodo de floración, estas plantas se cubren de unas densas flores amarillas.

Las flores del cambroño son descritas como amariposadas y crecen en racimos / La Dársena

Las flores del cambroño, de forma amariposada, poseen unas llamativas corolas amarillas que acaban en racimo, y que, al juntarse con una gran cantidad de estas plantas, dan forma a lo que parece una mullida manta vegetal de un vibrante amarillo que cubre los campos y las laderas de los montes de los diferentes municipios serranos. Entre ellos, el pueblo de Los Molinos, que se corona como el lugar de la Comunidad de Madrid que cuenta con la mayor densidad de esta planta autóctona en su territorio.

Festival del Cambroño: "Los Molinos en amarillo" 2026

Así, desde Los Molinos se propone por tercer año consecutivo "una celebración que pone en valor uno de los mayores tesoros de nuestro municipio", según explicaba Cristina Riaño, Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Los Molinos. Con una amplia agenda, este municipio ofrece una gran variedad de planes culturales, y deportivos, entre los que destacan rutas guiadas, conciertos, talleres y varias actividades familiares.

Desde Los Molinos han organizado varias rutas de senderismo que serán gratuitas con reserva previa / Sierra del Guadarrama (Central de Reservas)

Sin duda una de las actividades más llamativas son los vuelos en avioneta, que tendrán un precio de hasta 190 euros por persona y que promete una visión aérea inigualable para contemplar la floración del Cambroño. Aunque esta es la actividad de mayor precio, desde el Ayuntamiento han previsto actividades para todo tipo de turistas y bolsillos, y ya se han abierto las inscripciones para la ruta de senderismo el próximo viernes 24 de abril o el taller de pintura cerámica, que serán completamente gratuitos.

Entre las rutas se incluyen varias actividades en bibicleta como rutas MTB o familiares / Sierra del Guadarrama (Central de Reservas)

El gran día del cambroño será el sábado 25 de abril, que comenzará con la llamada 'Marcha Nórdica' en un intento de promover el ejercicio físico al aire libre, y que continuará con música de los años 80 y 90 en una noche en la que se sucederán diferentes actuaciones y sesiones de DJ en diferentes locales del municipio.

¿Cómo llegar a Los Molinos?

En coche, la ruta más directa es a través de la A-6, hasta la salida 47 para enlazar con la M-614, que llega directamente a Los Molinos, en un recorrido de unos 45 minutos. Si no se posee vehículo propio y se prefiere tomar el transporte público, el trayecto se hará un poco más largo y podrá realizarse tomando la línea C-8 de cercanías hasta Los Molinos-Guadarrama o mediante la línea de autobús 684 que parte desde el intercambiador de Moncloa.