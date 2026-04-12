La nueva oficina de la Tarjeta de Transporte en Plaza Elíptica estará operativa tras el verano

La nueva oficina de gestión de la Tarjeta de Transporte Público (TTP) en el intercambiador de Plaza Elíptica estará lista tras el verano, según ha avanzado Europa Press. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha sacado ya a licitación el contrato de obras para acondicionar el local, con un presupuesto de 113.003,10 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El espacio, situado en la planta 3 del intercambiador y en régimen de alquiler, contará con una superficie total de 64,96 metros cuadrados, de los que 57,45 serán útiles. De esta superficie, 33,39 metros cuadrados se destinarán a la atención al público y 24,06 a almacén.

Las obras incluirán la redistribución de espacios y la renovación integral de suelos, revestimientos y acabados, así como de todas las instalaciones necesarias para su funcionamiento: electricidad, climatización, fontanería, comunicaciones, protección contra incendios, carpintería y mobiliario. El objetivo es dotar al local de las condiciones técnicas, funcionales y de accesibilidad requeridas para una oficina pública.

Refuerzo de la atención al usuario

La nueva sede contará con tres puestos de agentes de atención y un amplio horario: de 07:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 22:00 horas los sábados. Se estima que podrá atender a unas 5.000 personas al mes, de las que alrededor de 3.400 acudirán para la expedición o duplicado de tarjetas.

En esta oficina se podrán realizar las gestiones habituales relacionadas con la TTP, como la adquisición de nuevas tarjetas —con cita previa—, la resolución de incidencias o la solicitud de información.

Descongestionar las oficinas más saturadas

La apertura responde, entre otros motivos, a una demanda vecinal en el distrito de Usera y contribuirá a reducir la presión en otras oficinas con alta afluencia, como las de Sol, Moncloa, Príncipe Pío o Méndez Álvaro.

Actualmente, el CRTM dispone de 24 oficinas de gestión, doce en la capital y otras doce repartidas por distintos municipios de la región. Además, está prevista la apertura de una nueva sede en el intercambiador de Plaza de Castilla a lo largo de 2026.

Durante 2025, estas oficinas atendieron más de 1,8 millones de consultas presenciales, con las sedes de Sol, Aeropuerto T4 y Moncloa como las de mayor actividad.

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Nodo clave del transporte en el sur

El intercambiador de Plaza Elíptica es un punto estratégico de la red de transporte madrileña, ya que conecta las líneas de autobuses interurbanos de municipios como Getafe, Leganés y Parla con las líneas 6 y 11 de Metro, además de varias líneas de la EMT y servicios de largo recorrido hacia Toledo.