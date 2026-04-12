OCIO
Miles de productos gourmet y concursos de jamón y vino: así es la gran feria gastronómica de Ifema
El 39º Salón Gourmets se celebra del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid con más de 50.000 productos de calidad y un amplio programa de catas, showcookings y campeonatos profesionales
Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la gastronomía: cocido de los tres vuelcos, soldaditos de Pavía, besugo a la madrileña, entre otros muchos platos que caracterizan a su tradición. Y es que además en la capital no solo se disfruta de la gastronomía típica, sino que hay espacio para los platos culinarios de todo el mundo. Sobre todo, los más sofisticados.
No podía ser en otro lugar que en Ifema Madrid donde se acogerá del 13 al 16 de abril una nueva edición del Salón Gourmets, una feria dedicada a los productos delicatessen que alcanza este año su 39ª edición. Durante cuatro jornadas, el recinto reunirá degustaciones, presentaciones, showcookings, concursos y conferencias en una cita dirigida al sector profesional de la alimentación especializada y las bebidas.
La edición de este año se distribuye por los pabellones 3, 4, 5, 6 y 7 y cuenta con Noruega como País de Honor este 2026. La feria ocupa más de 65.000 metros cuadrados de exposición y congrega a alrededor de 2.000 compañías y a eso se suman más de 50.000 productos gourmet, una cifra que da idea del tamaño de un encuentro pensado como escaparate de novedades y tendencias del sector.
Concursos y showcookings en cinco pabellones
Buena parte del atractivo del salón está en su programación paralela, donde vuelven algunas de sus citas más reconocibles. Entre ellas figuran el Concurso de Cortadores de Jamón, el Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor, el Campeonato de España de Abridores de Ostras y el Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026. A esas convocatorias se añaden otras actividades ligadas a la coctelería, la cerveza, las pizzas, los pinchos o la cocina atlántica.
La edición de 2026 también incorpora novedades como el Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores, el Carbonara Challenge by Rummo, Tacomanía by IGP Aguacate de Canarias o Burger Academy by La Finca. La presencia de Noruega se traduce además en actividades centradas en sus productos del mar, con un showcooking dedicado a los mariscos noruegos dentro del programa de la feria.
El acceso está dirigido solo a profesionales del sector, mientras que los horarios y el detalle de las actividades pueden consultarse según la programación oficial. Así, durante cuatro jornadas, el Salón Gourmet vuelve a convertir Ifema en un recorrido por los sabores más innovadores de lo último del sector gourmet.
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