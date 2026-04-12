Madrid reúne los 220 mejores libros infantiles y juveniles de 2025 en la 41ª Muestra itinerante

La Comunidad de Madrid impulsa la 41ª Muestra del Libro Infantil y Juvenil como una de las citas más consolidadas del calendario cultural en España. La iniciativa reúne una selección de 220 obras publicadas en 2025 con el objetivo de acercar a niños y jóvenes las principales novedades editoriales. El programa se estructura en cinco exposiciones itinerantes que recorrerán cerca de 125 bibliotecas distribuidas en alrededor de 100 municipios y distritos de la región.

Cada parada se concibe como un evento cultural, acompañado de actividades específicas de animación a la lectura dirigidas al público infantil y juvenil.

En la edición anterior, estas propuestas lograron congregar a más de 35.000 niños, lo que refuerza el impacto de la iniciativa en el fomento del hábito lector desde edades tempranas.

Selección profesional y diversidad de géneros

La elección de los títulos ha sido realizada por un equipo multidisciplinar formado por bibliotecarios, docentes, editores, libreros, autores y especialistas en literatura infantil y juvenil. Los criterios han priorizado la calidad de los textos, el valor de las ilustraciones, la excelencia editorial y la adecuación a cada franja de edad.

La muestra abarca lectores hasta los 16 años e incluye una amplia variedad de géneros: álbum ilustrado, cómic, libros informativos, narrativa, poesía y teatro. El conjunto ofrece una panorámica representativa de la producción actual en este ámbito. La iniciativa se completa con un catálogo comentado que recoge información detallada de cada obra seleccionada. Incluye datos bibliográficos y reseñas que destacan sus valores literarios, artísticos y didácticos.

Esta publicación se consolida como una herramienta de referencia para familias, docentes y profesionales del sector educativo y bibliotecario. En el marco de la muestra, la Comunidad de Madrid ha concedido el IX Premio Muestra del Libro Infantil y Juvenil al poemario Haikus para detener un tren, de Fran Pintadera, con ilustraciones de Ina Hristova y publicado por Libre Albedrío.

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El galardón reconoce tanto la calidad literaria y artística de la obra como la labor editorial dentro del conjunto de títulos seleccionados. Con esta iniciativa, el Gobierno regional refuerza su apuesta por el fomento de la lectura, el apoyo al sector editorial y la difusión de la cultura.