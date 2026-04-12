Madrid refuerza su apuesta por el videojuego con MAD Games Show 2026, gran escaparate del sector en España

La Comunidad de Madrid acogió la celebración de MAD Games Show 2026, uno de los principales encuentros profesionales del sector del videojuego en España, que se celebró los días 10 y 11 de abril en la capital. El evento reunió a desarrolladores, estudios, inversores, empresas y centros de formación en un espacio orientado a impulsar el crecimiento de una industria clave.

Organizado por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y Desarrollo Español de Videojuegos (DEV), el encuentro combinó actividad empresarial, exhibición de talento y espacios de conexión profesional. El programa incluyó zonas de networking y encuentros B2B para facilitar oportunidades de financiación, colaboración y crecimiento a los desarrolladores nacionales.

Niño, durante su participación en la ponencia ‘El futuro se juega en Madrid’, celebrada en el seno de Mad Game Show. / Ayuntamiento de Madrid

Además, MAD Games Show dispuso de una amplia zona expositiva en la que participaron cerca de 80 estudios y una decena de universidades y centros de formación especializados, con el objetivo de mostrar el potencial creativo y tecnológico del sector.

La programación se completó con un ciclo de conferencias dirigido tanto a profesionales como a estudiantes. En estas sesiones se abordaron cuestiones como el desarrollo tecnológico, la narrativa, el diseño, la producción o la internacionalización de proyectos. También se celebró la cuarta edición de JobDevs, la feria de empleo del sector orientada a facilitar la inserción laboral y el contacto entre empresas y nuevos perfiles profesionales.

Beyond the Game abrió el debate sobre el impacto social del videojuego

Como antesala del congreso, se celebró la jornada Beyond the Game en el auditorio de la Fundación Telefónica, un foro concebido para reflexionar sobre el papel del videojuego en la sociedad contemporánea más allá del entretenimiento.

Durante la sesión se abordaron cuestiones como el desarrollo humano, la relación de los menores con el entorno digital y el impacto cultural del videojuego. El acto reunió a expertos de los ámbitos cultural, educativo, tecnológico y social.

La jornada fue inaugurada por el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, quien destacó que “el videojuego es hoy una industria que genera valor económico, empleo de calidad y conocimiento, y que tiene una dimensión cultural indiscutible y una influencia creciente en la forma en que nos relacionamos, aprendemos y creamos”.

Madrid reivindica su peso en una industria estratégica

El Ejecutivo regional refuerza así su compromiso con la industria del videojuego, un sector que integra creatividad, tecnología e innovación y que gana protagonismo tanto en las industrias culturales como en la economía digital.

La Comunidad de Madrid concentra actualmente una parte significativa del tejido empresarial del videojuego en España. Según los datos facilitados, este ecosistema factura más de 1.200 millones de euros y genera alrededor de 6.000 empleos directos, lo que consolida a la región como polo de atracción de talento, inversión y desarrollo creativo.

En este contexto, el Gobierno regional ha impulsado medidas específicas para favorecer su crecimiento, como la duplicación de la línea de ayudas al videojuego, hasta los 500.000 euros, y el patrocinio del propio MAD Games Show. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2026/29.

Ángel Niño reivindicó a Madrid como 'hub' europeo del videojuego

En el marco de MAD Games Show 2026, el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, participó en la ponencia ‘El futuro se juega en Madrid’, en la que presentó los avances de Madrid In Game, la iniciativa municipal con la que el Ayuntamiento busca consolidar a la capital como referente del sector.

El Ayuntamiento presenta los avances de Madrid in 'Game en MAD Games Show' 2026. / Ayuntamiento de Madrid

Durante su intervención, Niño explicó los dos pilares sobre los que se sostiene este proyecto. Por un lado, el Campus del Videojuego, ubicado en la Casa de Campo, que concentra cuatro grandes centros: Experience Center, Esports Center, Discovery Center y Development Center, este último concebido como aceleradora de empresas. Por otro, el Madrid Game Clúster, una red de más de 60 empresas e instituciones entre las que figuran Accenture, Telefónica, IBM, Globant o la Universidad Complutense.

“Hace unos años Madrid aspiraba a asomar la cabeza en el ecosistema del videojuego y, a día de hoy, gracias a Madrid in Game, podemos afirmar que somos un referente internacional”, señaló Niño, que también destacó que tres estudios vinculados al Campus y al Clúster han sido premiados recientemente en la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco.

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Niño, durante su participación en la ponencia ‘El futuro se juega en Madrid’, celebrada en el seno de Mad Game Show. / Cedida

El concejal subrayó además el valor del programa de aceleración Start In Up, que ha impulsado en sus seis ediciones a más de 150 startups, así como el peso formativo de la capital en gaming, programación, diseño digital y eSports, con 12 universidades y 30 centros de formación especializados.