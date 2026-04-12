Madrid refuerza Lengua y Matemáticas con programas que alcanzan a más de 23.000 alumnos

Los programas de refuerzo en las asignaturas de Lengua y Matemáticas beneficiaron a más de 23.000 alumnos de los colegios de la Comunidad de Madrid durante el curso escolar 2024-2025.

Así lo explicó esta semana en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Ignacio Martín, quien defendió que Madrid es una de las pocas comunidades que ha hecho "los deberes" en el desarrollo de estas actuaciones.

Estos programas forman parte del Plan de Cooperación Territorial del Gobierno de España en competencia lectora y matemática. Según detalló la Comunidad de Madrid, la mayor parte del crédito asignado se ha destinado a la contratación de docentes y a su formación para aplicar desdobles, refuerzos, grupos flexibles y apoyos individualizados en pequeño grupo.

En concreto, se actuó en 202 centros para reforzar la asignatura de Lengua, con cerca de 6.000 estudiantes beneficiados, y en 492 colegios para Matemáticas, donde participaron más de 17.000 alumnos durante el pasado curso.

Además, el director general señaló que se han incorporado 11 asesores en las direcciones generales para desarrollar, gestionar, organizar y analizar estos programas. A ello se suma la contratación de 124 maestros y 227 profesores para reforzar la labor docente en los centros.

Para la puesta en marcha de estas medidas se elaboraron instrucciones, guías y acciones formativas, con participación de la Dirección General de Bilingüismo. La Comunidad destinó 80.000 euros a formación, además de 5,9 millones de euros a comprensión lectora y 13,4 millones a Matemáticas.

Pendientes de la continuidad estatal

Martín subrayó que el Gobierno autonómico seguirá desarrollando estos programas en ambas competencias "siempre y cuando" continúe el Plan de Cooperación Territorial impulsado por el Ejecutivo central.

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"A día de hoy no tenemos datos de que este programa siga. Pero desde luego que esta Consejería los está ejecutando y el objetivo es mejorar el nivel en ambas áreas. Las comunidades autónomas no tenemos ninguna acción para invertir en un programa que viene del Estado. Si quiere, se ponen más medios y si no, no", afirmó.