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La Porteña Tango estrenará el martes 'Así se baila el Tango', un espectáculo que recorre los grandes clásicos del género

La propuesta incorpora además un homenaje a Astor Piazzolla y culmina con 'La Cumparsita', considerada una de las piezas más representativas del repertorio tanguero, además del tema que da título al espectáculo

La Porteña Tango estrena 'Así se baila el Tango', un viaje escénico por los grandes clásicos del género

La Porteña Tango estrena 'Así se baila el Tango', un viaje escénico por los grandes clásicos del género / FUTURA COMUNICACIÓN

EP

Madrid

La compañía internacional La Porteña Tango estrenará el martes, 14 de abril, su nuevo espectáculo 'Así se baila el Tango', una propuesta escénica que rinde homenaje a los grandes clásicos del tango argentino a través de música en vivo, canto, poesía y danza.

La producción, en el Teatro Alcázar, supone el estreno absoluto de esta nueva creación en la capital, donde la formación, con 18 años de trayectoria y más de 900 conciertos en 23 países, presenta un recorrido emocional por la historia del género, desde sus orígenes hasta sus etapas más representativas.

El espectáculo incluye piezas fundacionales como 'Caminito' y 'El Choclo', así como composiciones emblemáticas popularizadas por Carlos Gardel, entre ellas 'Por una cabeza' y 'Volver'. También se interpretarán obras de Enrique Santos Discépolo como 'Cambalache' y 'Uno', junto a otros clásicos como 'Malena', 'Nostalgias' o 'Adiós Pampa mía'.

La propuesta incorpora además un homenaje a Astor Piazzolla y culmina con 'La Cumparsita', considerada una de las piezas más representativas del repertorio tanguero, además del tema que da título al espectáculo.

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Dirigida artísticamente por Alejandro Picciano, la compañía presenta una puesta en escena que combina elementos audiovisuales, vestuario detallado y la interpretación de dos parejas de baile, con el objetivo de atraer a nuevos públicos.

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