Madrid impulsa el certamen taurino La Trilla de Oro para novilleros sin picadores

La Comunidad de Madrid celebrará en 2026 la primera edición de La Trilla de Oro, un certamen taurino dirigido a novilleros sin picadores con el que busca dar visibilidad a jóvenes promesas del toreo y reforzar la actividad taurina en distintos municipios de la región.

El ciclo se desarrollará entre el 2 de mayo y el 11 de octubre y constará de diez festejos menores repartidos en nueve localidades: Villamanta, Villanueva de Perales, Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Navas del Rey, Villa del Prado, Colmenar del Arroyo, Villamantilla y Quijorna.

La Comunidad de Madrid celebra la primera edición del certamen taurino para novilleros La Trilla de Oro. / Comunidad de Madrid

La novillada inaugural se celebrará el 2 de mayo en Villanueva de Perales y la final tendrá lugar el 11 de octubre en Quijorna. El ganador del certamen conseguirá como premio un puesto para participar en el torneo Kilómetro Cero 2027, integrado en la Fiesta del Toro.

Escuelas taurinas de Madrid y de otras comunidades

La iniciativa reunirá a alumnos de distintas escuelas taurinas de España, con especial presencia de centros de la Comunidad de Madrid. Está prevista la participación de aspirantes procedentes de escuelas regionales como Jose Cubero Yiyo, Navas del Rey, Galapagar o Colmenar, además de otras nacionales como las de Palencia, Sevilla o Guadalajara.

Según ha trasladado el Ejecutivo autonómico, el objetivo del certamen es ofrecer oportunidades a jóvenes en formación y convertir a la Comunidad de Madrid en eje de esta competición.

Carlos Novillo presenta la primera edición del certamen taurino para novilleros La Trilla de Oro. / Comunidad de Madrid

Durante la presentación, el consejero Carlos Novillo defendió la importancia de este tipo de circuitos para impulsar la tauromaquia en los municipios madrileños y favorecer la formación de nuevos toreros. En este sentido, subrayó que la Comunidad de Madrid quiere reforzar estas iniciativas en todo el territorio, más allá de citas consolidadas como la Feria de San Isidro. Según destacó, estos certámenes suponen "la escuela de donde van a salir los futuros toreros" y permiten que los alumnos de las distintas escuelas taurinas de la región "demuestren su valía" y tengan oportunidades "más allá de lo que es triunfar en las grandes plazas".

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La presentación oficial de La Trilla de Oro se ha celebrado este sábado en Villamanta, con la asistencia de Novillo, que ha recogido además un reconocimiento al Ejecutivo autonómico por su apoyo a la tauromaquia. Durante el acto también se entregaron distinciones a varias figuras vinculadas al mundo del toro, entre ellas los ganaderos Victorino Martín, padrino del concurso, y José Escolar; el novillero Sergio Rollón, y el matador de toros y organizador del certamen, Rodolfo Núñez.