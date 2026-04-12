Cerca de 4.000 corredores toman las calles de la capital en la XIV Carrera de Bomberos de Madrid

Casi 4.000 corredores, según fuentes del Ayuntamiento, han participado este domingo en la 14ª edición de la tradicional Carrera de Bomberos de Madrid, que cuenta con un recorrido de 10 kilómetros que transcurre por el centro de la ciudad en el que toman parte atletas, corredores populares y, por supuesto, bomberos.

La vicealcaldesa de la capital y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada por el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, ha dado esta mañana el pistoletazo de salida y ha participado posteriormente en la entrega de trofeos de la prueba.

Antes del inicio de la carrera, como cada año, se ha guardado un minuto de silencio como homenaje a los bomberos fallecidos en acto de servicio, en especial por los diez fallecidos en 1987 en los Almacenes Arias, a solo unos metros de la salida de la competición, en la Puerta del Sol.

Desde allí, el recorrido ha seguido por la calle Preciados, Gran Vía hasta enlazar con Alcalá y llegar a la Plaza de Cibeles, desde donde ha continuado varios kilómetros por el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana, con giro de bajada en la Plaza de Cuzco y meta en el Paseo de Recoletos, muy cerca ya de Cibeles, manteniendo así el recorrido de 2025, cuando participaron más de 3.000 corredores.

Sanz ha dado la salida a la primera carrera, en la modalidad de Bomberos con Equipo y, después, a la de los corredores populares. Finalizada la prueba, la vicealcaldesa ha participado en la entrega de los 57 trofeos en las modalidades deportiva y de bomberos profesionales en las diversas categorías (júnior, sénior, veteranos, absoluta y bomberos con equipo y por relevos).

"Esta carrera popular, que ya se ha convertido también en una de esas citas clásicas en el calendario de carreras de Madrid, es una ocasión estupenda para agradecerle a los cuerpos de bomberos de toda España el trabajo que realizan a lo largo de todo el año, precisamente para mantener la seguridad en nuestras ciudades y en nuestros municipios", ha manifestado en declaraciones a los medios.

Una primavera de grandes eventos deportivos

Además, la capital presenciará a finales de abril otros dos grandes eventos deportivos, como son la maratón Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que tendrá lugar el día 26, y el Mutua Madrid Open de tenis, del 20 de abril al 3 de mayo.

Respecto a esta cuestión, la vicealcaldesa ha afirmado que Madrid "está preparada" y que "a esta ciudad le encanta el deporte y le encanta acoger eventos tan importantes" como el Open de tenis, al que considera de la talla de los cuatro Grand Slam (Wimbledon, Roland Garros, US Open y Australian Open).

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"Los dispositivos están preparándose todos ellos, pero son eventos que ya están muy rodados en la ciudad de Madrid. Nunca ha habido ningún problema y estamos seguros de que este año tampoco lo habrá", ha concluido.