Madrid activa una inversión de casi 3 millones para reforzar la vacunación infantil contra cinco enfermedades

La Comunidad de Madrid invertirá este año casi 3 millones de euros en la adquisición de vacunas destinadas a proteger a la población infantil frente a la hepatitis B, el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la licitación de este contrato para 2026, que se enmarca en un Acuerdo Marco de suministro para todo el Sistema Nacional de Salud.

En total, la sanidad pública madrileña comprará 60.500 dosis. De ellas, 56.000 corresponden a la vacuna tetravírica, que protege frente al sarampión, la rubéola, la parotiditis y la varicela.

Estas vacunas se administrarán dentro del Calendario de Vacunación para toda la vida de la Consejería de Sanidad, que recoge las pautas de inmunización tanto en la infancia como en la edad adulta.

Quién tiene que vacunarse contra la COVID-19 este otoño, cuándo y qué vacunas se utilizan / Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

El Ejecutivo autonómico subraya que la vacunación es la medida preventiva más eficaz dirigida a la población sana para controlar e incluso eliminar la transmisión de determinadas enfermedades. Además, la considera una herramienta especialmente relevante para colectivos con condiciones previas de salud.

En el caso de la población infantil, la Comunidad de Madrid recuerda que se trata de una de las estrategias preventivas más consolidadas frente a enfermedades inmunoprevenibles. Por ello, insiste en la importancia de completar la pauta con las dosis necesarias en cada caso y de administrarlas en el momento adecuado, según los plazos establecidos en el calendario vigente.

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La Administración madrileña añade que este calendario se actualiza cada año con la revisión de la evidencia científica disponible y de las innovaciones en materia de inmunización.