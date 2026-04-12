Ni en Sevilla ni en Teruel: así es la joya mudéjar única del siglo XVI que se esconde en este barrio de Madrid

Madrid es una ciudad llena de cosas por hacer y lugares por descubrir. Y además es un sitio perfecto para perderte si eres un amante de la arquitectura. Son muchos los edificios y construcciones llamativas que se pueden admirar en un simple paseo por la ciudad, pero lo cierto es que hay muchas joyas que se esconden en los lugares más remotos. De hecho, en la periferia histórica de la capital, hay un edificio que apenas llama la atención desde el exterior, pero que esconde un tesoro único.

Ya lejos del centro turístico, en el barrio de Canillejas al nordeste de Madrid, hay un lugar que conserva una pieza excepcional: dos techumbres de madera con decoración de lado de tradición mudéjar, fechadas a mediados del siglo XVI. Es considerado único en su género y declarado Bien de Interés Cultural, debido a que son pocas las obras similares que se han conservado.

Este es el emblemático edificio por fuera. / Luis Garcia

Una construcción discreta que esconde un tesoro único

La Iglesia de Santa María la Real constituye un sencillo ejemplo de la arquitectura religiosa rural de los siglos XV y XVI, mientras que en su interior rompe con esa sencillez de materiales modestos al encontrarse una compleja carpintería de lazo, donde destaca un diseño llamativo con motivos geométricos y estrellas de ocho puntas talladas en la madera, un alto nivel técnico.

Destaca un diseño llamativo con motivos geométricos y estrellas de ocho puntas talladas en la madera / Comunidad de Madrid

La parroquia estaba situada en el antiguo Camino Real de Aragón y formó parte de un lugar histórico de descanso y de paso. Fue construida en dos fases: primero la cabecera y después la nave en las que se combina la tradición mudéjar con las influencias renacentistas destacables en el friso con decoración de esgrafiado a la cal que recorre el perímetro de la cabecera bajo el arrocabe.

Una pieza única en el barrio de Canillejas. / Comunidad de Madrid

Una joya reconocida

Tal es su valor patrimonial que fue reconocido en 2019 por la Dirección General de Patrimonio Cultural, que posibilitó la recuperación de la armadura originar tras retirar elementos añadidos y reforzar su estructura, afectada por humedades.

El templo fue declarado Bien de Interés Cultural tras la recuperación de la única ventana original y la mejora de la iluminación para resaltar su conjunto, mediante el Decreto 291/2019, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, posicionándose como uno de los tesoros escondido que hay que tener en cuenta para descubrir, al menos, una vez en la vida.