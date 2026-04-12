José Luis Moreno, el ventrílocuo y productor asediado por los escándalos y los líos judiciales

El salmantino Wenceslao Moreno, más conocido como Señor Wences, era un chaval cuando intentó ser torero en su país, sin éxito. Luego emigró a Buenos Aires, donde triunfó como ventrílocuo, y ya en la década de los años 40, tras recorrer varios países americanos, recaló en Hollywood, donde participó junto a sus muñecos en una serie de películas. Aunque el verdadero boom de popularidad lo vivió tras hacer la primera de sus 48 apariciones en el famoso programa televisivo de Ed Sullivan. Tan famoso llegó a ser que hasta tuvo ocasión de actuar en la Casa Blanca frente a varios presidentes de Estados Unidos y, ya en el 96, recibió el premio honorífico del Salón de la Fama Nacional de la Comedia (National Comedy Hall of Fame) por su dedicación “a entretener a generaciones de espectadores y a brindar innumerables horas de alegría y felicidad a millones de personas en todo el mundo”.

Su historia sirvió de gran inspiración para José Luis Moreno, sobrino suyo, que en un momento dado lo dejó todo para dedicarse a la ventriloquia. A lo largo de los años, Moreno se encargó de ir difundiendo una serie de datos sobre su trayectoria vital que, cuando menos, resultan curiosos. En entrevistas con periodistas ha comentado que su madre era pianista y su padre, director del teatro de marionetas del Retiro de Madrid. También que durante su infancia fue campeón europeo de patinaje sobre hielo cinco veces, que luego se marchó a Italia para estudiar canto y que a los 17 años actuó como primer tenor en Covent Garden. Pero es que además afirmó dominar todos los idiomas europeos (lo que según él le permitió hacer traducciones simultáneas del finlandés al griego para Naciones Unidas), aseguró haberse licenciado en Derecho, Música y Filosofía y Letras, y dijo que tiene publicados 26 libros.

Jacquelin de la Vega, Carlos Lozano y José Luis Moreno, en 'Noche de fiesta'. / ARCHIVO

Ha llegado incluso a soltar que durante varios años ejerció como neurocirujano en la clínica La Milagrosa de Madrid, cosa que siempre fue puesta en duda. “No nos consta que haya trabajado como médico. Y mucho menos como neurocirujano, especialidad que funciona en esta clínica desde hace sólo siete años”, respondió el gerente de aquella clínica cuando un periodista de La Vanguardia le preguntó por el asunto. Tampoco sabemos si el resto de datos que adornan la biografía de Moreno, algunos más difíciles de contrastar que otros, son realidad o invención. Pero sí podemos calificar de llamativo que alguien con semejante currículum optara por dedicarse a trabajar como ventrílocuo. “Seguí cantando hasta los 21 y lo dejé. Decidí que los muñecos, que fabricaba mi padre, eran una buena manera de ganarme la vida”, comentó una vez.

José Luis Moreno, en su casa a las afueras de Madrid. / DAVID CASTRO

Durante una larga temporada, Moreno paseó sus muñecos Monchito, Macario y Rockefeller por países como Inglaterra, Alemania e Italia, donde era muy famoso. Y un buen día, según dijo, Silvio Berlusconi le ofreció una astronómica cifra por dos años de trabajo. “Silvio estaba montando una televisión privada nueva: La 5. Cada año me hacía una oferta mayor. Al final llegamos a un acuerdo y me fui a trabajar con él por el sueldo de un futbolista de ahora” Así empezó a hacer fortuna el madrileño, a quien su entorno atribuye una gran pasión por el parné. “Le divierte ganar dinero como vehículo para hacer otras cosas”, comenta un amigo. Seguramente por eso se animó a montar una productora, Miramón Mendi, con la que puso en pie programas de variedades como Noche de fiesta, emitido en TVE entre 1999 y 2004, y series como La sopa boba, A tortas con la vida o Aquí no hay quien viva, todas ellas emitidas en Antena 3.

Gran relación con Paolo Vasile

Creada por sus sobrinos Alberto y Laura Caballero, ANHQV resultó un verdadero fenómeno: logró el 30% de share de media en todas sus temporadas y en ciertos momentos alcanzó picos de audiencia de más de ocho millones de espectadores. Normal pues que Telecinco le echara el ojo. De hecho, cuando en verano de 2006 llegó a su fin el contrato entre Miramón Mendi y Antena 3, la cadena de Fuencarral adquirió por 11 millones de euros el 15% de las sociedades audiovisuales de Moreno, estableciendo por contrato una relación de exclusividad con el artista. A partir de ese momento, nuestro protagonista pasó a ejercer de productor de confianza de Paolo Vasile, entonces el consejero delegado de Mediaset España.

Fue durante esa época cuando Moreno manifestó su intención de crear una ficción protagonizada por Isabel Pantoja (de quien produjo varios espectáculos) y realizó la serie de humor Escenas de matrimonio. También corría el 2007 cuando Telecinco creó La que se avecina con gran parte del equipo y el reparto que había terminado ANHQV en Antena 3. “A Moreno es al único al que le permito hacerme porcadas. ¡Y no una vez, sino varias!”, comentó una vez Vasile. “Es un empresario que permite en un día de rodaje que todo se pare, se reescriba una escena y se vuelva a grabar. Y ahí predomina el artista más que el empresario, o la motocicleta, que digo yo. Ha habido temporadas en las que su serie llegaba cinco minutos antes de emitirla. ¡De infarto! ¡Casi en directo! Yo le decía: ‘¿tú crees que es justo que tanta gente esté pendiente de ti?’. Y él no valora las consecuencias que eso puede tener para su empresa”.

Isabel Pantoja y José Luis Moreno, en la presentación del espectáculo 'Así es la vida. El musical'. / EFE

Al final, las relaciones entre Vasile y Moreno se fueron deteriorando y, según se dijo, Telecinco decidió apartarlo de La que se avecina porque la precariedad de su productora ponía en peligro la serie. Curiosamente, el despegue de esta ficción coincidió con comienzo del declive del productor. “El empresario acumula decenas de quejas en la Unión de Actores. Artistas que protestan por sus estresantes modos de trabajo o que lo han denunciado por impago. Muchos de ellos han sido invitados a hablar para este reportaje. Ninguno ha querido, dicen, por miedo a represalias. En el sector, Moreno es muy temido. Cuentan de él que se encarga de todo personalmente. Que sabe hasta la cantidad de papel de baño que se gasta en sus estudios y es capaz de explotar en un violento acceso de ira si le parece un exceso”, contaba la prensa en 2011, el mismo año en que el interfecto tuvo que declarar como imputado en el caso Palma Arena por presuntos sobornos a Jaume Matas.

Presunta macroestafa

Ya en 2017, TVE contrató a Moreno para producir la serie histórica Reinas, sobre el enfrentamiento entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo de Escocia, que fue un sonoro fracaso y estuvo marcada por la polémica debido a la millonaria deuda de su máximo responsable con Hacienda. Tres años más tarde, el madrileño presentó ante los medios otra, Glow and Darkness, que no llegó a estrenarse nunca. Para intentar hacer esta fastuosa serie, coprotagonizada por estrellas internacionales de la talla de Jayne Seymour y Joan Collins, Moreno se asoció con el empresario argentino Alejandro Roemmers, quien dice que aquel nunca ejecutó el proyecto para el que él le pagó supuestamente más de 30 millones de euros. Al menos esto es lo que el argentino relató ante el juez de la Operación Titella, una presunta macroestafa capitaneada por Moreno, acusado de estafar cantidades millonarias a entidades bancarias e inversores privados, de los que obtenía financiación para unos proyectos que “nunca se materializaban”.

Detenido por este asunto en junio de 2021, evitó entrar en prisión provisional tras depositar una fianza de tres millones de euros. El pasado mes de octubre, tras varios años de indagaciones, la Audiencia Nacional puso fin a la compleja investigación que lo acorrala y propuso que se sentara en el banquillo. “Yo a la Audiencia Nacional, en lo que a mí respecta, la llamo la Desgracia Nacional”, ha dicho él. “Me han bloqueado cuatro años de mi vida. En las seis horas de registro de esta casa llegamos a oír a un jefe de la Guardia Civil decirle al jefe de la Policía de Madrid: ‘¿Me quieres decir qué hostias estamos haciendo en esta casa?’. Ellos buscaban dinero y máquinas de contar dinero y al final sólo encontraron 1.200 euros que tenía en bolsos. Alguien montó una película para destruir a una persona, que soy yo, porque les estorbaba…”.

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José Luis Moreno atiende a los medios tras declarar en la Audiencia Nacional. / EUROPA PRESS

Lo que sí está tan claro como el agua es que, durante décadas, el productor de 78 años dio muestras de sus excentricidades y vivió a todo tren. Uno de los símbolos de su poder es la espectacular mansión que tiene en la urbanización Monte de las Encinas, en Boadilla del Monte (la misma que en su día, al parecer, asaltaron varios encapuchados que a punto estuvieron de acabar con su vida). Según se dijo, el casoplón salió a finales de 2024 a subasta pública por 3,5 millones de euros, como consecuencia de las deudas que arrastra su dueño, quien a pesar de los líos judiciales se muestra optimista y tranquilo. De hecho, el pasado mes de marzo acudió al estreno de la película Torrente, presidente (en la que retoma su papel del villano Spinelli) y por ahí va contando que está preparando una docuserie autobiográfica que seguro dará que hablar.