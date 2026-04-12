Jonathan González, gerente y participante en 'escape rooms': "Entré a este trabajo habiendo jugado cinco escapes y ahora me acerco a las 200 salas"

Para quien no tenga claro lo que es un 'escape room', ¿cómo lo definiría?

Es una experiencia. Cada escape room cuenta una historia, te sitúa en ella y te da la oportunidad de ser partícipe en un lugar en el que mayoritariamente no podrías estar. Esto es dejarte llevar por lo que nos plantea, y a ello se suma el reto mental de superar cada prueba para avanzar. A día de hoy existen de cualquier temática, desde terror, a piratas, espacio, viajes en el tiempo, fantasía, submarinos… y un sinfín de ellas.

¿Es una actividad solo para adultos o también pueden participar niños?

La edad la marca el carácter de la sala, del juego en sí propiamente. Pero nosotros concretamente tenemos la versión infantil de cada experiencia que acompaña a la estándar adaptándola a grupos de niños y jóvenes.

¿Tienen ustedes ofertas para parejas y jóvenes?

Para parejas puedes encontrar descuentos en ocasiones especiales; para cumpleaños infantiles y jóvenes, por ejemplo con carné joven, tenemos descuentos muy competitivos. Con la alta demanda y siendo de las opciones más asequibles del sector es casi obligatorio aprovecharlas y venir.

Aparte de moverte, pensar y trabajar en equipo, estas actividades ofrecen una experiencia interactiva y especial. De golpe apareces en el año 1800 en una casa antigua buscando una calavera que lleva siglos desaparecida

¿Qué cree que es lo más atractivo de un plan como este?

Para mí, la oportunidad de vivir algo único, una experiencia que, aparte de aportarte una actividad diferente que te hace moverte, pensar y trabajar en equipo con los tuyos, te ofrece una experiencia interactiva y especial. Estás en las calles de Madrid y, de golpe, apareces en el año 1800 en una casa antigua buscando una calavera que lleva siglos desaparecida.

¿Fomenta mucho la competitividad entre los que participan?

No mucho, pero si la genera es más sana que insana. Supongo que lo interiorizan más, aunque es cierto que en Mental Experiment, el del manicomio, al ser casi siempre competitivo despierta el ingenio de la gente para tocar las narices al otro equipo, ahí sí hemos visto cosas impactantes.

¿Entonces ofrecen diferentes temáticas?

Sí, claro, somos un escape multisala, tenemos cinco juegos diferentes y repetidos para grupos grandes. Todos tienen dinámicas diferentes, no solo cambia la historia y ambientación, también la forma en la que se desarrolla cambia en cada experiencia, manteniendo la base de un escape, claro.

Participantes en uno de los juegos del 'escape room' Coco Room Madrid. / Alba Vigaray

¿Cuál es la más escogida por el público?

Diría que tenemos casi triple empate: El enigma de Goya, Magic y Mental Experiment son las más demandadas, las horas más golosas nos las reservan con varias semanas de antelación.

¿Y ofrecen además de la actividad planes de comida y bebida?

Ahora mismo solo tenemos un acuerdo con la hamburguesería que hay enfrente de nosotros, por el tema de los cumpleaños infantiles.

¿Es imprescindible apuntarse en grupo o los buscan ustedes para completar las actividades?

Se puede para uno mismo o para el grupo, es una experiencia totalmente privada, pero hay numerosos grupos en la red que buscan gente con la que compartir experiencias.

¿Mi consejo a quien se quiera animar a participar? Que viva la fantasía como si todo fuera real y se crea la experiencia de principio a fin

¿Cuánto tiempo dura?

Entre 60 y 80 minutos, dependiendo del juego.

¿Qué consejo le daría a alguien que se quiera animar a participar?

Que lo disfrute, que viva la fantasía como si todo fuera real y se crea la experiencia de principio a fin. Nosotros particularmente empezamos la narrativa desde el mismo momento en el que tocan a la puerta. Se reserva, se viene y se disfruta.

Por último, ¿usted suele probar todos los escenarios?

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Sí, tenemos periodo de testeo interno antes de inaugurar cualquier juego y siempre añadimos ideas o elementos nuevos cuando nos es posible a los juegos ya existentes, sobre todo en Madrid. Sabemos que tenemos que ofrecer un poco más que en otras ciudades así que nuestras salas siempre tendrán algo único. Pero también soy jugón de escapes por todo el país: entré a este trabajo habiendo jugado cinco escapes, y ahora me acerco a las 200 salas.