IRPF, vivienda, sucesiones...: las 37 rebajas fiscales de Ayuso en la Comunidad de Madrid

Desde que en 2019 accedió a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho de las rebajas fiscales uno de los puntales de su discurso. Hasta la fecha han sido 34, a las que sus colaboradores añaden otras tres anunciadas por la dirigente madrileña, una de ellas ya en tramitación, para sumar 37. También insisten en que Madrid es la única comunidad sin tributos propios. El efecto ha supuesto, según el Gobierno regional, que los madrileños hayan dejado de pagar 40.000 millones de euros en impuestos, una media de 10.575 euros por contribuyente, si bien la oposición suele criticar que esas rebajas benefician más a las rentas altas. De la vivienda a los estudios o la situación familiar, estas son las 37 bajadas en los siete años de era Ayuso.

Rebajas y deflactaciones del IRPF

1.- Rebaja de medio punto en la escala autonómica del IRPF, aplicada desde 2022.

2.- Deflactación de todos los tramos de la escala autonómica del IRPF en un 4,1% en el ejercicio de 2022.

3.- Deflactación de todos los tramos de la escala autonómica del IRPF en un 3,1% en el ejercicio de 2023.

4.- Nueva rebaja de otro medio punto en la escala autonómica del IRPF, anunciada para 2027.

Actividades empresariales, financieras y patrimoniales

5.- Supresión de los Impuestos sobre Residuos.

6.- Supresión del Impuesto sobre máquinas en establecimientos autorizados.

7.- Supresión del recargo de la Comunidad de Madrid sobre las cuotas municipales del Impuesto de Actividades Económicas.

8.- Aumento de hasta 9.000 euros la deducción por invertir en nuevas empresas o de reciente creación.

9.- Deducción del 20 % en el tramo autonómico del IRPF para nuevos residentes que inviertan en productos financieros o empresas en Madrid.

10.- Bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios y establecimientos hosteleros con más de 50 años.

11.- Bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la compraventa de obras de artes, anunciada en la pasada edición de la feria de arte contemporáneo ARCO, en marzo, pendiente de tramitarse.

Sucesiones y Donaciones

12.- Aumento del 15% al 25% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre hermanos.

13.- Aumento del 10% al 25% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre tíos y sobrinos.

14.- Nuevo aumento, del 25 al 50%, de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos.

15.- Aumento del 95% al 99% en la reducción de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en herencias o donaciones de negocios, medida contemplada en el proyecto de Ley de Empresa Familiar, ya aprobado por el Consejo de Gobierno, pero pendiente de su tramitación y aprobación como ley en la Asamblea.

Familia y cuidados

16.- Ampliación de 600 a 700 euros anuales de la deducción por nacimiento o adopción en los tres primeros años.

17.- Ampliación de la deducción por adopción internacional hasta 700 euros.

18.- Mejora al 25% de la deducción de las cuotas a la Seguridad Social por contratación para el cuidado de menores de 3 años.

19.- Nueva deducción por la obtención de la condición de familia numerosa.

20.- Nueva deducción de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan con el contribuyente.

21.- Extensión de la deducción del 25% de las cuotas a la Seguridad Social por contratación para el cuidado de personas con discapacidad y mayores dependientes.

Vivienda

22.- Nueva deducción por la compra de vivienda habitual por el nacimiento o adopción de un hijo.

23.- Mejora hasta el 30% de la deducción en el IRPF por alquiler de vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años.

24.- Nueva deducción del pago de intereses por la compra de vivienda por menores de 30 años.

25.- Deducción por gastos derivados del arrendamiento de un inmueble.

26.- Deducción por alquilar viviendas vacías al menos un año, con contrato mínimo de tres años y hasta cinco inmuebles.

27.- Deducción por el aumento de intereses en hipotecas de tipo variable.

28.- Ampliación hasta los 40 años de la edad para deducir el 30% del alquiler.

29.- Deducción de 1.000 euros por dos años para menores de 35 que se trasladen a municipios de menos de 2.500 habitantes.

30.- Deducción en IRPF por compra o rehabilitación de vivienda habitual en municipios de menos de 2.500 habitantes.

31.- Bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas por compra de vivienda habitual en municipios de menos de 2.500 habitantes.

32.- Bonificación del 100% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por compra de vivienda habitual en municipios pequeños de menos de 2.500 habitantes.

33.- Bonificación del 100% en Impuesto Transmisiones Patrimoniales para afectados de la línea 7B de Metro.

34.- Bonificación del 100% en Actos Jurídicos Documentados para afectados de la línea 7B de Metro.

Educación

35.- Ampliación del 10% al 15% de la deducción de gastos de enseñanza de idiomas.

36.- Nueva deducción del 100% por el pago de intereses de préstamos para estudios de grado, máster y doctorado.

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37.- Deduccion en el IRPF de hasta un 50% de los gastos de matrícula para menores de 30 años que estudien y trabajen.