El histórico castillo a poco más de una hora de Madrid que guarda la historia de uno de linajes más poderosos de España

Cuando uno imagina un castillo, suele pensarlo imponente, en lo alto de un cerro, y asilado del pueblo al que pertenece. Sin embargo, el Castillo de los Condes de Orgaz, en el municipio con el mismo nombre, no proyecta su silueta sobre el pueblo, sino que se encuentra incrustado en la villa, como una pieza más. Así, abandonando la idea de fortaleza fronteriza, este castillo a poco más de una hora de Madrid y levantado a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, se convertía en una residencia fortificada señorial, muy ligada a la vida urbana de Orgaz.

Esta sede visible de los señores de la villa, marcaba su presencia en el corazón mismo del municipio representando la autoridad de uno de los linajes más poderosos en España. Desde su participación en la administración real como Señores de Orgaz, con un inmenso poder territorial en Toledo, y gracias al famoso cuadro 'El entierro del Conde de Orgaz', la conservación de su archivo histórico documenta siglos de la historia española.

Una fortaleza dentro del casco histórico

De planta rectangular, el castillo de los Condes de Orgaz destaca por dos elementos que organizan su imagen: la Torre del Homenaje y el ábside de la capilla. Con esquinas que poseían estructuras defensivas y una puerta enmarcada con columnas de granito, queda patente que la arquitectura, no solo protegía: también hablaba de rango y dominio.

La Torre del Homenaje del castillo de los Condes de Orgaz / Portal de Cultura de Castilla-La Mancha

Su ubicación refuerza esa lectura. El castillo se alza al oeste de la población, junto a los restos de la antigua muralla, y forma parte del sistema histórico de la villa. No se percibe como un monumento separado del entorno, sino como una construcción que sigue dialogando con las calles y plazas de alrededor. En Orgaz, el castillo no se contempla solo: se lee junto al pueblo.

La fortaleza fue mandada construir por los Guzmanes, y que asumieron en el siglo XVI el condado de la villa de Orgaz / Diputación de Toledo

Ese vínculo entre edificio y trama urbana es lo que le da parte de su fuerza. Los muros robustos, el volumen compacto y los torreones conservan una imagen rotunda, reconocible incluso desde cierta distancia. La fortaleza mantiene además esa mezcla entre palacio y castillo que define a muchos edificios nobiliarios bajomedievales: un lugar pensado para vivir, pero también para imponer una presencia visible sobre el caserío.

La huella del señorío en la piedra

Los Condes de Orgaz, fueron, y continúan siendo, una de las familias nobles castellanas más conocidas de España. Pero no solo por su papel en la sociedad toledana medieval. Gonzalo Ruiz de Toledo (IV señor de Orgaz), noble toledano del siglo XIV, es recordado por su generosidad y su piedad, y de él se llegó a decir, que, a su muerte, San Agustín y San Esteban bajaron para enterrarlo. Este hecho fue inmortalizado por el Greco en el famoso cuadro 'El entierro del Conde de Orgaz', que simbolizando la unión entre lo terrenal y lo divino, refleja la importancia de estos condes no solo para España y su historia, sino también para su arte.

'El Entierro del Conde de Orgaz' del Greco (1586) / Ayuntamiento de Toledo

Aunque Gonzalo no era un conde, sino un señor, el título llegaría poco después cuando la Corona empezó a transformar antiguos señoríos en condados como parte de la organización nobiliaria. El Condado de Orgaz, pasó por diferentes familias nobles a lo largo del tiempo mediante herencias y matrimonios, lo que explica la presencia de distintos escudos, como el de la familia Pérez Guzmán, también de inmensa relevancia.

Y es que, el Castillo de Orgaz no destaca solo por sus torres, su capilla o su escudo heráldico, sino que, siglos después de las obras de caridad de Gonzalo Ruiz de Toledo, o de la aportación de los Guzmanes durante la Reconquista, la villa, aún se entiende un poco mejor cuando se vuelve la mirada hacia su castillo.

¿Cuándo y cómo puede visitarse?

Las visitas, que se realizan en grupos guiados mediante reserva previa, podrán solicitarse del 15 de junio al 15 de septiembre, de lunes a viernes a las 11:30 horas, y sábados y domingos a las 10:00 y a las 11:00 horas. El precio, de 3 euros por persona cuenta además con descuentos para estudiantes, personas jubiladas o con discapacidad, que solo han de aportar un precio simbólico de 2 euros por persona.

Ubicado en pleno casco urbano de Orgaz, el recorrido en coche desde Madrid implicará tomar la A-42 hasta la salida N-401 en Burguillos de Toledo, mientras que si se desea viajar en transporte público, deberá tomarse un tren Ave con dirección Toledo (lo que aumenta significativamente la duración del viaje).