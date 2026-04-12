ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en Morata de Tajuña, Madrid
La víctima ha quedado atrapada en su coche, siendo necesaria la intervención de los bomberos y el SUMMA112 para su rescate y traslado.
EFE
Un conductor ha resultado herido grave tras el choque frontal entre dos vehículos en un accidente ocurrido esta noche en la carretera M-311, a la altura de la localidad madrileña de Morata de Tajuña, según ha informado el 112 de la Comunidad. Uno de los conductores ha resultado herido de gravedad y ha quedado atrapado dentro del coche, por lo que ha tenido que ser excarcelado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y evacuado en un helicóptero del SUMMA112, mientras que la conductora del otro vehículo implicado también ha sido trasladada al hospital.
La Guardia Civil se encarga de la investigación del siniestro.
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