Florentino Pérez apela a la épica del Real Madrid: "Aquí nadie se rinde" antes del duelo ante el Bayern

Florentino Pérez lanzó un mensaje de confianza y exigencia a tres días del intento de remontada ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones. "Vosotros, que habéis dedicado vuestra vida al Real Madrid, sabéis bien que aquí nadie se rinde y que vamos a seguir luchando, año tras año, hasta el último momento", afirmó durante su intervención.

El presidente apeló también a la perspectiva histórica del club y a la dificultad de conquistar títulos: "Venimos de ganar 58 títulos en los últimos 15 años, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto. Esto demuestra nuestro nivel de autoexigencia, pero también nos lleva a hacer una reflexión: que valoremos las cosas en su justa medida".

Archivo - Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Pérez destacó la transformación del estadio Santiago Bernabéu, que definió como “un icono vanguardista, moderno y uno de los grandes epicentros turísticos” de Madrid.

“Estamos culminando la mayor transformación del Bernabéu de los últimos tiempos. Un estadio único en el mundo”, señaló, recordando además que volverá a acoger eventos de la NFL, lo que refuerza su proyección internacional.

Un club global con 700 millones de seguidores

El máximo mandatario blanco subrayó el alcance global del Real Madrid, con más de "700 millones de personas" siguiendo al club en redes sociales. Una comunidad que, según explicó, trasciende fronteras y culturas: "Les une su pasión por el Real Madrid. Les une formar parte de esta familia". Además, hizo referencia al reciente documental del club sobre la última Champions conquistada en Wembley como ejemplo de ese sentimiento universal.

Homenaje a los socios más fieles

El acto sirvió para reconocer a los socios con mayor antigüedad. El Real Madrid entregó 730 insignias: 290 de oro y brillantes a quienes cumplen 60 años de fidelidad y 440 de oro a los de 50 años. Pérez expresó su "profundo orgullo" por los homenajeados y destacó su papel en la historia del club: "El madridismo es una actitud ante la vida, que tiene que ver con el trabajo, el sacrificio, el afán de superación permanente, la humildad, el respeto y la solidaridad".

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, fue el encargado de presentar el acto y evocó las temporadas en las que los socios homenajeados se incorporaron al club.

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Recordó la campaña 1965-1966, con la sexta Copa de Europa de fútbol, y el dominio del equipo de baloncesto en esa época, así como la temporada 1975-1976, marcada por nuevos títulos de Liga en ambas secciones. "Queridos socios, queridos madridistas, hoy os rendimos homenaje. 50 y 60 años viviendo con una pasión única nuestro querido Real Madrid", concluyó.