Cuenta atrás para Salón Gourmets: este lunes se encienden los fogones en Ifema Madrid

En el año de su 50 aniversario, Grupo Gourmets quiere afianzar Salón Gourmets como gran punto de encuentro europeo del sector de la alimentación y las bebidas de calidad. La feria regresa a Ifema Madrid del 13 al 16 de abril con una 39ª edición en la que prevé reunir a cerca de 2.000 expositores, alrededor de 55.000 productos de 25 países y reforzar su dimensión internacional tras cerrar la pasada convocatoria con más de 117.000 visitantes profesionales y un volumen de negocio superior a los 300 millones de euros.

IFEMA Madrid acoge Salón Gourmets un año más. / Cedida

Madrid se prepara así para cuatro jornadas en las que el producto gourmet volverá a tomar el pulso al mercado, entre lanzamientos, concursos, catas y encuentros profesionales. "La gastronomía de verdad es productos, territorio, cultura, economía, innovación, sostenibilidad y una manera de vivir", resumió José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante la presentación de una cita que se ha consolidado como termómetro del sector.

La cita contará con la participación de las 17 comunidades autónomas, que exhibirán una amplia selección de alimentos que reflejan la diversidad y excelencia del sector agroalimentario español. En esta edición, Galicia será la comunidad invitada, mientras que Noruega ejercerá como país de honor.

La inauguración oficial tendrá lugar este lunes a las 11:00 horas y correrá a cargo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acompañado por Francisco López Canís y Francisco López López-Bago, presidente de honor y presidente del Grupo Gourmets.

Archivo. Luis Planas ensalza en el Salón Gourmets la calidad y el potencial de los Alimentos de España. / Archivo

Un escaparate para el producto nacional

El Ministerio de Agricultura contará con el espacio 'El País Más Rico del Mundo', de más de 1.075 metros cuadrados, donde se desarrollarán catas, showcookings y ponencias centradas en el producto de calidad nacional.

Este espacio incluirá presentaciones de alimentos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), con el objetivo de reforzar su posicionamiento en los mercados.

Entre sus principales atractivos destaca el 30º Túnel del Vino, con 365 referencias de 291 bodegas, así como el 8º Túnel del AOVE, que reunirá 40 aceites de variedades minoritarias, 20 ecológicos y 34 amparados por sellos de calidad, además de los 12 galardonados en los 'Premios Alimentos de España'.

Nuevos retos gastronómicos

La edición de 2026 incorpora tres nuevos campeonatos: Parrilla Challenge by Iruki, centrado en la cocina a la brasa; Burger Masters-Campeonato Nacional de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne; y Carbonara Challenge by Rummo, dedicado a la elaboración de este plato italiano.

Estas propuestas se suman a los concursos ya consolidados como el Campeonato de España de Sumilleres, el Concurso de Cortadores de Jamón, GourmetQuesos o el Campeonato de Abridores de Ostras, entre otros.

El evento acogerá también competiciones como el Desafío XChef de Cervezas 1906, en el que seis chefs competirán con propuestas sostenibles, y el Campeonato de España de Sumilleres Tierra de Sabor, con 47 participantes.

Salón Gourmets / SALÓN GOURMETS

Asimismo, el programa incluye degustaciones internacionales y actividades como 'España en cada bocado: experiencia 100% Raza Autóctona', impulsada por Paradores.

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Crecimiento y consolidación del sector

El Salón Gourmets llega a esta edición tras los resultados de 2025, cuando superó los 2.000 expositores, los 117.000 visitantes profesionales y un volumen de negocio de más de 300 millones de euros. En 2026, el evento coincide además con el 50º aniversario del Grupo Gourmets, organizador de la feria, que refuerza así su papel como punto de encuentro clave para productores, distribuidores y profesionales del sector gastronómico.