La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo

La Comunidad de Madrid ha incorporado la cita previa para la atención telefónica en las consultas en materia de consumo, de manera que será la propia Administración la que contacte con el ciudadano en el horario elegido.

Esta nueva modalidad, ofrecida por la Oficina de Atención al Consumidor, se añade a las opciones ya disponibles: la llamada directa a los teléfonos 91 310 59 03 y 91 310 58 39, la cita previa presencial en la sede de la calle Ramírez de Prado, 5 bis, y la videoatención. El servicio estará operativo de 09:00 a 14:00 horas en días laborables.

Cómo solicitar la cita telefónica

Para utilizar esta vía, los interesados deben acceder al sistema de cita previa de la web institucional y seleccionar la opción de Atención telefónica. Después, tendrán que elegir el día y la hora en el calendario y completar un formulario con sus datos de contacto: NIF o NIE, nombre, teléfono móvil y correo electrónico.

Una vez registrada la solicitud, el sistema genera un código de confirmación que permitirá al usuario consultar o anular la cita posteriormente.

A través de este servicio telefónico también se podrán realizar peticiones sobre el estado de expedientes en curso y otras cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores en la región.

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Con esta ampliación de modalidades de atención, el Gobierno regional pretende ofrecer un servicio más ágil y eficaz, adaptado a las necesidades de las personas que requieren asesoramiento especializado y no pueden desplazarse.