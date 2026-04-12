TRÁMITES
La Comunidad de Madrid implanta la cita previa telefónica para consultas sobre consumo
La Comunidad de Madrid incorpora un sistema para que la Administración llame al ciudadano en el horario elegido y amplía así las vías de atención de la Oficina de Atención al Consumidor
La Comunidad de Madrid ha incorporado la cita previa para la atención telefónica en las consultas en materia de consumo, de manera que será la propia Administración la que contacte con el ciudadano en el horario elegido.
Esta nueva modalidad, ofrecida por la Oficina de Atención al Consumidor, se añade a las opciones ya disponibles: la llamada directa a los teléfonos 91 310 59 03 y 91 310 58 39, la cita previa presencial en la sede de la calle Ramírez de Prado, 5 bis, y la videoatención. El servicio estará operativo de 09:00 a 14:00 horas en días laborables.
Cómo solicitar la cita telefónica
Para utilizar esta vía, los interesados deben acceder al sistema de cita previa de la web institucional y seleccionar la opción de Atención telefónica. Después, tendrán que elegir el día y la hora en el calendario y completar un formulario con sus datos de contacto: NIF o NIE, nombre, teléfono móvil y correo electrónico.
Una vez registrada la solicitud, el sistema genera un código de confirmación que permitirá al usuario consultar o anular la cita posteriormente.
A través de este servicio telefónico también se podrán realizar peticiones sobre el estado de expedientes en curso y otras cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores en la región.
Con esta ampliación de modalidades de atención, el Gobierno regional pretende ofrecer un servicio más ágil y eficaz, adaptado a las necesidades de las personas que requieren asesoramiento especializado y no pueden desplazarse.
- De Paco a Paco: el bar de Fuenlabrada donde tres generaciones sostienen la vida del barrio
- El Hospital Clínico San Carlos elimina el temblor esencial y síntomas de Parkinson con 407 procedimientos exitosos
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
- Los Gipsy Kings, Hakuna y Boney M protagonizan la IV edición de la Fiesta de la Resurrección en Madrid
- Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
- El Ayuntamiento de Madrid ve compatible el proyecto urbanístico cerca de la centenaria Huerta de Mena con su declaración como Bien de Interés Patrimonial
- El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento