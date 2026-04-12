SUBVENCIONES
La Comunidad de Madrid destina 2,5 millones en ayudas a clubes deportivos no profesionales
La inversión, dirigida a entidades que compiten en categorías nacionales e internacionales no profesionales, se repartirá en concurrencia competitiva durante la temporada 2024/25
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta semana una inversión de 2.515.000 euros en ayudas destinadas a clubes deportivos de la región por su participación en las dos máximas categorías y niveles de competiciones oficiales, tanto de ámbito nacional como internacional, y de carácter no profesional, durante la temporada 2024/25.
Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de modo que el presupuesto se repartirá entre los solicitantes en función de la puntuación obtenida.
Para valorar las solicitudes se tendrán en cuenta, entre otros criterios, el nivel de la competición, los resultados deportivos logrados, el coste económico de la participación y la modalidad deportiva.
El Gobierno regional destaca que los clubes madrileños desempeñan un papel esencial en el desarrollo del deporte, al contribuir a mejorar el rendimiento de deportistas y equipos y favorecer la consecución de éxitos en sus respectivas disciplinas.
Según la Comunidad de Madrid, este tipo de incentivos económicos resulta clave tanto para impulsar el deporte de base como para reforzar el deporte competitivo, al facilitar la participación de un número creciente de ciudadanos en competiciones oficiales y consolidar los buenos resultados logrados en distintas modalidades.
Esta línea de ayudas se puso en marcha en 2018 y, desde entonces, ha beneficiado a 2.075 clubes y entidades, con una inversión cercana a 18 millones de euros a lo largo de ocho convocatorias.
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