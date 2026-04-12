OCIO EN LA CAPITAL
Cibeles cierra la IV Fiesta de la Resurrección con 20 asistencias leves y sin incidentes, según el Ayuntamiento
Inma Sanz destaca el “éxito” de la cita celebrada este sábado en Madrid, a la que la organización atribuye una asistencia de unas 85.000 personas
La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha asegurado este domingo que la IV Fiesta de la Resurrección, celebrada este sábado en la plaza de Cibeles, se saldó sin incidentes y con una veintena de asistencias leves.
"Fue un éxito en cuanto a participación pero sobre todo en cuanto a que no hubo ningún tipo de incidente. Hubo veinte asistencias, leves todas ellas, como una pequeña indisposición. Fue un momento de disfrutar, de juntarse la gente en torno a ese concierto de la Resurrección", ha declarado Sanz a los medios tras la 14ª Carrera de Bomberos de Madrid.
Según la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), organizadora del evento, unas 85.000 personas acudieron a esta cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección, presentada por el periodista Javi Nieves.
El acto contó con las actuaciones de Liz Mitchell, voz del grupo Boney M; los Gipsy Kings; Hakuna Group Music; y el DJ El Pulpo.
Carta del Papa León XIV y anuncio de un acto en junio
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la lectura, por parte del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, de una carta del Papa León XIV dirigida a los asistentes.
En ese mensaje, el Pontífice confirmó que celebrará un acto en la plaza de Cibeles durante su viaje a la capital, previsto del 6 al 9 de junio.
Para Inma Sanz, este anuncio supone algo "especialmente bonito, especialmente significativo", en referencia a la futura presencia del Papa en Madrid.
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