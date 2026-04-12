El chotis, el clásico madrileño que sigue marcando el paso mientras la Comunidad impulsa proteger la zarzuela como BIC

El chotis llegó primero. Mientras la Comunidad de Madrid impulsa ahora la declaración de la zarzuela como Bien de Interés Cultural (BIC), el baile más castizo de la capital ya cuenta con ese respaldo institucional desde diciembre de 2021, cuando fue incluido en la protección de las Fiestas de San Isidro.

Una tradición plenamente madrileña que, sin embargo, tiene origen centroeuropeo: procede del schottisch, danza del siglo XIX popular entre la alta sociedad cuyo nombre, en alemán, significa "escocés".

Archivo - Cientos de personas bailan el chotis durante el pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro, en la Plaza Mayor de Madrid, a 11 de mayo de 2025, en Madrid (España). La iniciativa, organizada por la Academia de Bailes de / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Su desembarco en Madrid tiene fecha concreta: la noche del 3 de noviembre de 1850, en una fiesta organizada por la reina Isabel II en el Palacio Real. Aquel baile, conocido también como 'polca alemana', salió pronto de los salones aristocráticos y echó raíces en las calles y plazas de la capital hasta convertirse en una de las estampas más reconocibles del casticismo madrileño. No solo por su música o su estética, sino también por su forma de bailarse: en el chotis, como recuerdan los expertos, es la mujer la que manda porque marca los pasos.

Del Palacio Real a las verbenas populares

Más de siglo y medio después, el chotis mantiene intacta su capacidad para sobrevivir al paso del tiempo y adaptarse a cada época. Ahí están, cada 15 de mayo, los cientos de chulapos y chulapas que lo bailan al son del organillo durante las fiestas de San Isidro. También su presencia en escenas más recientes y populares, como el intento del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de marcarse unos pasos el día de su boda, en una imagen que todavía se recuerda con humor.

José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del 175 aniversario de la llegada del chotis a Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press

El chotis ha servido además como vehículo festivo, pero también como herramienta de crítica. Así ocurrió en el San Isidro de 2019, cuando Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, entonces principales rostros de Vox en Madrid, se presentaron con parpusas y claveles para dedicarle un chotis a la entonces alcaldesa, Manuela Carmena. Hoy, con los dos primeros apartados del partido y Monasterio fuera ya de la política, aquella escena retrata también un momento muy concreto de la vida pública madrileña.

11/05/2025 Varias personas durante el pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro, en la Plaza Mayor de Madrid, a 11 de mayo de 2025, en Madrid (España). La iniciativa, organizada por la Academia de Bailes de Salón Date un Respiro en colaboración con la Banda de Música de Moratalaz, ha reunido a personas de todas las edades ataviadas con los tradicionales trajes de chulapa y chulapo, en un recorrido por el centro de la ciudad, desde la Puerta del Sol hasta la plaza de Oriente, al ritmo de chotis, pasodoble, java y swing de “Madrid". POLITICA Diego Radamés - Europa Press / Diego Radamés - Europa Press / Europa Press

Del organillo al pop, el rock y el tecno

Lejos de quedar anclado en la tradición, el género ha encontrado además nuevas formas de sonar. El pop, el rock e incluso el tecno han reinterpretado el chotis de la mano de grupos y artistas como La La Love You, Sidecars, Ginebras o Vera Noor, prueba de que el casticismo también puede dialogar con códigos contemporáneos sin perder identidad.

Su arraigo ha llegado incluso a la política institucional, donde ha concitado una unanimidad poco habitual en los últimos años. Hace exactamente dos años, el Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad una proposición de Vox para instar a la Comunidad de Madrid a declarar el chotis como Bien de Interés Cultural, al considerarlo una manifestación de especial relevancia dentro del patrimonio madrileño.

Un símbolo protegido y con respaldo institucional

Durante aquel debate, el concejal Fernando Martínez Vidal sostuvo que el madrileñismo "se ve ensombrecido por el peso de las manifestaciones culturales de carácter nacional" en la ciudad. "Aquí la gente sabe bailar sevillanas pero no chotis, lo que pone en riesgo la supervivencia del casticismo en el futuro", advertía. Incluso defendió que el chotis 'Madrid', de Agustín Lara, es el auténtico himno oficial de la ciudad.

Varias personas disfrutan de las fiestas de San Isidro en la Padrera, este jueves. / EFE/ Fernando Villar

La respuesta de la Comunidad fue que esa protección ya existía. En concreto, desde el 15 de diciembre de 2021, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que declara las Fiestas de San Isidro Bien de Interés Cultural en la categoría de Hecho Cultural. Una protección amplia que abarca los actos religiosos, civiles y lúdicos de la celebración; la feria taurina de Las Ventas; bailes y músicas típicas como el chotis; productos gastronómicos como las rosquillas, las gallinejas, los entresijos, el vino dulce y los barquillos; la indumentaria de majos y majas, chulapos y chulapas, y también la representación oral y artística de San Isidro.

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En esa línea, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que era consejera del ramo en la Comunidad cuando se aprobó la declaración, ha venido destacando el diálogo permanente con la Federación de Grupos Tradicionales para promover y difundir los elementos del casticismo. Entre ellos, el chotis, que sigue presente en los programas que se desarrollan en las escuelas municipales de música y danza del Ayuntamiento.