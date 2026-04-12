Chamartín se va de tapas: 37 locales, tercio por 5 euros y planazo junto al Bernabéu del 16 al 19 de abril

Chamartín tiene plan de aperitivo para esta semana. Del 16 al 19 de abril, el entorno del Bernabéu acoge una nueva edición de la Ruta de la Tapa, una cita que reunirá a 37 locales del distrito con una fórmula fácil de aprovechar: tapa más tercio de Mahou por 5 euros.

Durante cuatro días, vecinos y visitantes podrán recorrer algunos de los establecimientos más conocidos de la zona y probar propuestas creadas para la ocasión. La ruta quiere poner en valor la oferta hostelera de Chamartín y convertir el barrio en una parada obligatoria para quienes buscan un plan sencillo, sabroso y muy de Madrid.

Ruta tapa Bernabéu en Chamartín. / Cedida

La gracia de esta edición está en la variedad. La ruta reúne desde recetas más castizas hasta bocados con un punto más creativo, en un recorrido que permitirá probar gildas, brioche de sobrasada, arroces, solomillo, torreznos o pulgas de lacón, entre otras propuestas.

Más que una promoción puntual, la cita funciona como una invitación a redescubrir Chamartín desde sus barras. Entrar en sitios conocidos, descubrir otros nuevos y recorrer el barrio con una excusa tan simple como efectiva: tapear.

Arzábal Bernabéu se suma con una tapa muy reconocible

Entre los participantes estará Arzábal Bernabéu, que se incorpora a la ruta con una propuesta muy alineada con su identidad: brioche hojaldrado tostado con mantequilla, oreja crujiente de ibérico a la plancha y salsa brava arzabalera. La participación de Arzábal encaja bien en una iniciativa de este tipo. Con más de 15 años de trayectoria, el grupo fundado por Iván Morales y Álvaro Castellanos se ha consolidado como uno de los nombres propios de la restauración madrileña gracias a su apuesta por el producto y por una lectura contemporánea de la cocina castiza.

Arzábal Bernabéu se suma a la Ruta de la Tapa con su versión más castiza. / Cedida

El plan se alarga con mercadillo

La ruta no se queda solo en las tapas. El fin de semana se completa con Le Chic Pop Up, un mercadillo que sumará puestos de moda, decoración, gourmet, artículos infantiles, belleza y arte. El sábado 18 de abril se celebrará en la Plaza de Quito, de 11:00 a 20:00, y el domingo 19 se trasladará al Parque de San Fernando, de 11:00 a 16:00. Un añadido que convierte la ruta en un plan más completo para pasar el día por la zona.

Impulsada por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, con apoyo de entidades locales y de la Junta Municipal, la ruta busca dinamizar el barrio y reforzar el vínculo entre hostelería, comercio y vida de distrito. La fórmula es simple, pero funciona: salir, pasear, probar varias barras y comprobar que alrededor del Bernabéu también hay mucho barrio que saborear.

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Listado completo de participantes y sus tapas