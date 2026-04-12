Ayuso hace bandera de su modelo de bajadas de impuestos frente al Gobierno y muestra el camino a Feijóo

Si hay algo, junto con las apelaciones a la libertad y su celeridad por abrir Madrid en la pandemia y su radical confrontación con Pedro Sánchez, sobre lo que Isabel Díaz Ayuso ha construido su imagen política, eso son las rebajas fiscales. “Los callos me gustan a la vizcaína, pero los impuestos, a la madrileña”, suele decir el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen bastante gráfica.

Desde el equipo de la presidenta regional suelen enumerar esas bajadas, que ya cifran en 37 desde que, en 2019, Ayuso accedió a la Real Casa de Correos, 34 aprobadas y tres de ellas ya anunciadas e incluso en tramitación, y que volverán a ser un argumento de cara a la cita con las urnas el año próximo. De hecho, una de esas bajadas anunciadas es una nueva rebaja de medio punto en todos los tipos del tramo autonómico del IRPF para 2027 tras la acometida en 2022.

Más allá de los efectos en la economía autonómica, esa apuesta por la bajada de impuestos tiene una doble lectura. Por un lado, le permite presentarse ante los electores como la presidenta de la comunidad autónoma con los tributos más bajos de España. Por otro, lo utiliza para confrontar con Sánchez, al que achaca "arruinar" a las familias y empresas y "meter más hondo la mano en el bolsillo de los contribuyentes", y con las comunidades periféricas, que acusan a Madrid de dumping fiscal.

Se ha podido ver esta semana. El miércoles, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta de 2025, Sol hacía circular un argumentario en el que se incidía en los mensajes habituales. La política fiscal de Ayuso, trasladan desde el Gobierno regional, ha supuesto 40.000 millones de euros de ahorro, una media, calculan, de 10.575 euros para cada madrileño. Las bonificaciones en figuras como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o mecanismos como la conocida como ley Mbappé, la deducción de un 20% en el tramo autonómico para nuevos residentes fiscales que inviertan en activos financieros en Madrid, diseñada para atraer capital extranjero, benefician especialmente a las rentas más altas, contraponen desde la oposición.

También subrayan en el Gobierno regional que la rebaja de medio punto en todos los tipos del tramo autonómico del IRPF anunciada para 2027 supondrá dejar de pagar un agregado de 500 millones de euros. O se remarca que las bajadas de impuestos acaban redundando en un aumento de recaudación porque espolean la economía. Hasta en 900 millones de euros de subida en la recaudación cifran el efecto de la bajada de medio punto y la deflactación del IRPF simultáneas en el ejercicio de 2022.

El "infierno fiscal" de Sánchez

La otra faz son los reproches a Pedro Sánchez, al que se acusa de promover “un infierno fiscal”. Ayuso blandía el jueves en la Asamblea de Madrid un informe del think tank liberal Instituto Juan de Mariana para asegurar que el presidente del Gobierno concluirá la legislatura el año que viene con un “sablazo” de 671.500 millones de euros de recaudación, “el equivalente al 38% del Producto Interior Bruto”.

También recordaba otra de las cifras recurrentes en sus intervenciones: las 141 veces en que, mantiene, siguiendo igualmente al Instituto Juan de Mariana, ha subido impuestos y cotizaciones sociales el Ejecutivo desde 2018. El número incluye subidas explícitas pero también “encubiertas” por decisiones como no deflactar el IRPF. Ayer mismo, Ayuso volvía sobre la idea del “infierno fiscal” en una entrevista en la cadena Cope.

Coincide esta intensificación de la batalla fiscal desde el entorno de la presidenta madrileña con la presentación de la estrategia en cuestión de impuestos de Alberto Núñez Feijóo. El pasado miércoles, el líder nacional del PP anunciaba sus propuestas en materia tributaria si llega a la Moncloa, en gran parte coincidentes con las de Ayuso. Lo hizo en un acto en el que también intervinieron el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert, incorporada desde septiembre pasado al equipo del vicesecretario de Hacienda del PP nacional, Juan Bravo.

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Momentos antes, Feijóo y el secretario general del PP, Miguel Tellado, se habían reunido en la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia madrileña, en la Puerta del Sol, con Ayuso y sus nueve consejeros, el primero de una serie encuentros que el jefe de la oposición quiere mantener con otros gobiernos autonómicos populares. En la cita, aseguran fuentes regionales, se abordó durante hora y media la situación política nacional y en Madrid y Ayuso trasladó los “ataques” del Gobierno central a la región en distintos asuntos. También en el fiscal.