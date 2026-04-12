VISITA DEL PAPA
El Ayuntamiento de Madrid confirma la instalación de pantallas en Cibeles y en las calles del entorno ante la visita del Papa
El gobierno municipal asegura que se recibirá al Pontífice "como se merece"
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado este domingo que "está todo perfectamente estudiado" ante la visita del Papa León XIV a Madrid a primeros de junio, para confirmar que se instalarán pantallas no solo en la propia Plaza de Cibeles "sino también en todo su entorno, desde el Paseo del Prado hasta las calles que suben hacia el eje de Gran Vía o Alcalá". Aunque la agenda oficial del viaje del Pontífice todavía no está confirmada, León XIV ha adelantado que estará en Cibeles en un mensaje enviado a las personas que participaron ayer sábado en la IV Fiesta de la Resurrección con motivo de la Pascua.
En declaraciones a los medios tras la 14ª Carrera de Bomberos de Madrid, la vicealcaldesa no ha obviado que habrá "muchísimas, cientos de miles de personas en distintos eventos y, por lo tanto, es mucho el trabajo que hay que hacer y el reto logístico que supone", aunque están "absolutamente convencidos de que va a salir muy bien". "Había muchas ganas, han pasado muchos desde que un Pontífice vino a la ciudad de Madrid", ha añadido.
Sanz ha trasladado que el Gobierno municipal ha valorado los distintos escenarios" que ha ido planteando la organización, para subrayar que la ciudad va a acoger a León XIV "como merece
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