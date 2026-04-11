SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS
La vicealcaldesa de Madrid dice que el delegado del Gobierno "no se ocupa nunca de sus responsabilidades" en seguridad
La vicealcaldesa de Madrid reprocha a Francisco Martín que no asuma sus responsabilidades y critica la gestión del Gobierno en okupación, narcotráfico y la ley del 'solo sí es sí'
EP
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no se ocupa nunca de sus responsabilidades" en materia de seguridad, al tiempo que le ha acusado de actuar desde la "negligencia" y la "incompetencia".
Durante su intervención en la jornada 'Seguridad: nuevos retos y desafíos en nuestra sociedad organizada por el PP, Sanz ha señalado que el delegado "básicamente se dedica a atosigar y a insultar y a agraviar permanentemente" a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, mientras que "de lo que no se ocupa nunca, nunca, es de sus responsabilidades".
"Sus responsabilidades son muy importantes en materia de seguridad", ha subrayado, para añadir que "desde su negligencia y desde su incompetencia" se están dejando situaciones "completamente a la deriva".
Así, ha defendido que, aunque Madrid es "una ciudad segura", existen "riesgos" y riesgos graves" a los que no se puede "dar la espalda" y hay que "abordar" "desde la responsabilidad y desde el realismo".
"Okupación, tráfico de drogas y 'solo sí es sí'"
Sanz ha recordado que "el artículo 149 de la Constitución atribuye las competencias de seguridad pública al Estado", que las ejerce a través del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, por lo que ha insistido en que "esto es así" y "no tiene duda" a la hora de atribuir responsabilidades.
Asimismo, ha criticado que, ante el "problema" de la okupación, el delegado del Gobierno sostenga que "es un invento de la derecha para vender alarmas", lo que, a su juicio, supone ignorar a "familias que tienen sus viviendas okupadas"
También ha cuestionado la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en otros ámbitos. "¿Qué hace Marlaska contra el tráfico de drogas?", ha planteado, para responder que se ha optado por "desmantelar la unidad especial del Estrecho".
Del mismo modo, ha criticado la ley del 'Solo sí es sí' o las políticas socialistas en materia de violencia de género. "Excarcelar violadores y hacer que todos en general, pero las mujeres en particular, estemos más inseguras en las calles españolas precisamente por su negligencia. ¿Qué hacen contra la violencia de género? Grandes discursos, pero luego dar pulseras fake", ha expuesto.
Reivindica la gestión del PP en el Ayuntamiento
Frente a ello, ha reivindicado la gestión del Ayuntamiento de Madrid en materia de seguridad, destacando que desde 2019 se han convocado "2.800 plazas" en la Policía Municipal, se ha alcanzado una plantilla de "6.000" efectivos y se ha incrementado el presupuesto de seguridad de "algo más de 300 millones de euros a más de 500 millones".
Además, ha defendido la incorporación de nuevos medios como "táseres, drones" o "guantes detectores de metales", subrayando la "voluntad y capacidad para reforzar los servicios de seguridad" desde el ámbito municipal.
Finalmente, ha reclamado "reformas legales contundentes para que la delincuencia en España no salga tan barata como sale" y ha considerado que "lo más importante" para mejorar la seguridad es que haya un cambio en el Gobierno central, apostando por que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la Presidencia.
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