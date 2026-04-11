ACCIDENTE EN MADRID
Un vehículo pierde el control y se precipita a la planta inferior del parking de Olavide
El accidente, ocurrido este viernes en Madrid, se ha saldado con dos heridos leves y ha obligado a cortar el túnel de Olavide mientras los bomberos retiran el vehículo
Un vehículo se ha precipitado este viernes a la planta inferior del aparcamiento de Olavide, en el barrio madrileño de Chamberí, después de que el conductor perdiera el control, según ha informado Emergencias Madrid.
El aparatoso accidente movilizó a los servicios de emergencia. El SAMUR atendió a los dos ocupantes del turismo, que presentaban heridas leves, y permaneció en preventivo durante el desarrollo de la intervención.
El coche quedó prácticamente boca abajo, lo que dificultó las labores de retirada y obligó a los Bomberos de Madrid a llevar a cabo una maniobra "muy laboriosa" para extraerlo. Tras retirar el vehículo, los efectivos procedieron a sanear la parte afectada del aparcamiento para garantizar la seguridad.
Durante los trabajos, la Policía Municipal mantuvo cortado el túnel de Olavide para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.
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