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ACCIDENTE EN MADRID

Un vehículo pierde el control y se precipita a la planta inferior del parking de Olavide

El accidente, ocurrido este viernes en Madrid, se ha saldado con dos heridos leves y ha obligado a cortar el túnel de Olavide mientras los bomberos retiran el vehículo

Aparatoso accidente en el parking de Olavide (Madrid): un coche pierde el control y cae a la planta de abajo

Aparatoso accidente en el parking de Olavide (Madrid): un coche pierde el control y cae a la planta de abajo

EPE

Gloria Barrios

Madrid

Un vehículo se ha precipitado este viernes a la planta inferior del aparcamiento de Olavide, en el barrio madrileño de Chamberí, después de que el conductor perdiera el control, según ha informado Emergencias Madrid.

El aparatoso accidente movilizó a los servicios de emergencia. El SAMUR atendió a los dos ocupantes del turismo, que presentaban heridas leves, y permaneció en preventivo durante el desarrollo de la intervención.

El coche quedó prácticamente boca abajo, lo que dificultó las labores de retirada y obligó a los Bomberos de Madrid a llevar a cabo una maniobra "muy laboriosa" para extraerlo. Tras retirar el vehículo, los efectivos procedieron a sanear la parte afectada del aparcamiento para garantizar la seguridad.

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Durante los trabajos, la Policía Municipal mantuvo cortado el túnel de Olavide para facilitar la actuación de los servicios de emergencia.

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