El vandalismo deja huella en el Templo de Debod, una joya egipcia de más de 2.000 años en Madrid

El Templo de Debod, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de la capital, muestra actualmente signos visibles de deterioro por actos vandálicos. En la piedra de sus portales pueden observarse inscripciones, nombres, siglas y arañazos ajenos por completo al origen egipcio del monumento.

Situado en el Parque del Oeste, junto a Plaza de España, el templo se ha consolidado como uno de los lugares más visitados y fotografiados de Madrid. Pero su condición de monumento al aire libre también lo expone de forma permanente al desgaste derivado de la climatología, la contaminación y el tránsito constante de visitantes.

Marcas en uno de los portales del Templo de Debod, Madrid / Europa Press

A diferencia de otros templos de características similares, el de Debod está completamente integrado en un espacio abierto, lo que facilita el acceso y aumenta su vulnerabilidad. En este contexto, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ya descartó en 2022 la posibilidad de cubrir el monumento tras un estudio que concluyó que presentaba unas "condiciones razonables".

"La piedra de Debod se somete a exámenes periódicos para actuar en caso de necesidad, pero por parte del Consistorio la posibilidad de cubrir el templo ni siquiera se contempla", expuso entonces a los medios.

La falta de agua aumenta la exposición del recinto

A los factores ambientales y al uso intensivo del entorno se suma ahora la ausencia de la lámina de agua que rodeaba el templo, un elemento que funcionaba como barrera física natural frente a accesos indebidos.

Exterior del templo de Debod que Egiptó donó a España. / JON BARANDICA

Testigos han relatado a Europa Press que durante los días de Semana Santa se han producido intentos de acceso no autorizado al interior del recinto por parte de turistas, aprovechando precisamente la falta del estanque que tradicionalmente circunda el monumento.

Una situación que ha podido comprobar Europa Press y que ha sido corregida por el personal de seguridad, que con silbato en mano ha instado a retroceder a quienes intentaban entrar sin el correspondiente ticket.

A finales de 2025, Rivera de la Cruz aseguró que el Ayuntamiento intentará "recuperar" la lámina de agua para que vuelva "más pronto que tarde". El sistema permanece vacío por las sucesivas filtraciones detectadas, y el área municipal trabaja ya con un proyecto para restituir el agua que debería rodear el templo.

Un museo gratuito en un monumento único

El recinto alberga además un museo de gestión municipal y acceso gratuito. Las entradas pueden solicitarse de forma online, lo que permite visitar el interior del templo, conocer su historia y recorrer también el exterior y sus característicos portales.

Visitantes en el Templo de Debod. / Alba Vigaray

Es precisamente en esos arcos donde se concentra la actividad vandálica. Las marcas afectan a la cara interior de ambas estructuras, correspondientes a época ptolemaica.

Un legado de Nubia en el corazón de Madrid

El origen del templo se remonta a entre los años 195 y 185 antes de Cristo, cuando el rey meroítico Adijalamani ordenó construir una pequeña capilla dedicada a Amón de Debod e Isis en la Baja Nubia, en el actual Sudán. Ese primer núcleo fue ampliado después por los faraones ptolemaicos, que incorporaron santuarios, vestíbulos, criptas y una terraza superior vinculada a rituales de Osiris.

El templo de Debod se encuentra en el parque del cuartel de la Montaña de Madrid. / JON BARANDICA

Ya bajo dominio romano, emperadores como Augusto o Tiberio completaron su decoración con relieves de ofrendas a las divinidades. El templo atravesó distintas etapas de esplendor hasta que en el siglo XX quedó amenazado por la construcción de la gran presa de Asuán.

La obra ponía en riesgo numerosos templos nubios, lo que llevó a la UNESCO a impulsar una campaña internacional para su salvamento. En agradecimiento por la participación española en ese operativo, especialmente en el rescate de Abu Simbel, Egipto donó el Templo de Debod a España en 1968.

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Tras ser trasladado y reconstruido en Madrid, el monumento abrió al público en julio de 1972. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de cooperación internacional y en una pieza única del patrimonio egipcio en plena capital.