El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento

Madrid es una ciudad en constante reforma y modernización, en la que se vive al ritmo frenético de las grandes urbes. Y aunque no pierda su esencia castiza que recoge siglos de historia, son muchos los que a veces necesitan una pausa del ritmo elevado de la capital. Sin duda, Madrid es una de las zonas de España con gran patrimonio cultural, pero no muy lejos de la capital hay un lugar que poco tiene que envidiar.

No es un destino cualquiera, es un refugio para aquellos que salen del centro de Madrid para descubrir un lugar sacado de cuento, en el que se mezcla belleza, historia y desconexión sin tener que alejarse demasiado. En este caso nos desplazamos a la provincia de Toledo para descubrir un rincón alejado de la masificación.

El pueblo medieval más bonito

Este desconocido pueblo es una opción perfecta para perderse en una de las villas más encantadoras de la zona, con una historia y arquitectura que transportan a sus visitantes directamente al pasado. Recorrer Tembleque es hacer un paseo por la historia de la prosa de los grandes escritores del Siglo de Oro español, un viaje a la época en la que las obras de teatro y los corrales de comedia eran el ocio principal.

La Plaza Mayor de Tembleque, declarada como Bien de Interés Cultural, es uno de los rincones más impresionantes de la localidad. Se trata de una plaza porticada que data del siglo XVII y recuerda a un antiguo corral de comedia por su disposición escenográfica. Además, en esta plaza se encuentra el Ayuntamiento y es una parada perfecta para respirar la atmósfera pintoresca que caracteriza a la localidad.

La Plaza Mayor de Tembleque es Bien de Interés Cultural. / Ayuntamiento Tembleque

Qué ver en Tembleque

Muy cerca de la emblemática plaza se encuentra la Casa de las Torres, donde según cuenta la leyenda, la edificación cuenta con tantas puertas y ventanas como días tiene el año. Es una construcción de estilo barroco que tiene planta cuadrada, con patio central con doble galería y columnas toscanas de piedra que unen tres arcos rebajados en cada lado del patio.

Esta es la Casa de las Torres en Tembleque. / Castilla-La Mancha

Y como no podía ser de otra forma al pertenecer a Castilla- La Mancha, el pueblo cuenta con dos molinos de viento icónicos que aún conservan parte de la construcción del siglo XVI. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un lugar ideal para terminar por todo lo alto la visita a Tembleque, un lugar cuya arquitectura ha transicionado del gótico al renacentista y que también ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

Estos son los molinos de viento de Tembleque, el icono manchego por excelencia. / Ayuntamiento Tembleque

La llegada desde Madrid supera por poco tiempo a la hora y se puede acceder desde la carretera A-4. Así se posiciona Tembleque como un destino atractivo para una escapada en la que se fusiona la historia y el patrimonio, en un destino que se debe visitar al menos una vez en la vida.