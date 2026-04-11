Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menor apuñalado VillanuevaMensajes Villanueva de la CañadaConmoción Villanueva12 de OctubreViviendas públicasOficina de objetos perdidosPalacio RealPlanes de ocio
instagramlinkedin

ESCAPADAS

El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento

Este pueblo cerca de Madrid, con su Plaza Mayor porticada y sus molinos de viento del siglo XVI, es una opción para quienes buscan un refugio de la vida madrileña

La Plaza Mayor es uno de los lugares más bonitos del municipio

La Plaza Mayor es uno de los lugares más bonitos del municipio / Ayuntamiento de Tembleque

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Madrid es una ciudad en constante reforma y modernización, en la que se vive al ritmo frenético de las grandes urbes. Y aunque no pierda su esencia castiza que recoge siglos de historia, son muchos los que a veces necesitan una pausa del ritmo elevado de la capital. Sin duda, Madrid es una de las zonas de España con gran patrimonio cultural, pero no muy lejos de la capital hay un lugar que poco tiene que envidiar.

No es un destino cualquiera, es un refugio para aquellos que salen del centro de Madrid para descubrir un lugar sacado de cuento, en el que se mezcla belleza, historia y desconexión sin tener que alejarse demasiado. En este caso nos desplazamos a la provincia de Toledo para descubrir un rincón alejado de la masificación.

El pueblo medieval más bonito

Este desconocido pueblo es una opción perfecta para perderse en una de las villas más encantadoras de la zona, con una historia y arquitectura que transportan a sus visitantes directamente al pasado. Recorrer Tembleque es hacer un paseo por la historia de la prosa de los grandes escritores del Siglo de Oro español, un viaje a la época en la que las obras de teatro y los corrales de comedia eran el ocio principal.

La Plaza Mayor de Tembleque, declarada como Bien de Interés Cultural, es uno de los rincones más impresionantes de la localidad. Se trata de una plaza porticada que data del siglo XVII y recuerda a un antiguo corral de comedia por su disposición escenográfica. Además, en esta plaza se encuentra el Ayuntamiento y es una parada perfecta para respirar la atmósfera pintoresca que caracteriza a la localidad.

La Plaza Mayor de Tembleque es Bien de Interés Cultural.

La Plaza Mayor de Tembleque es Bien de Interés Cultural. / Ayuntamiento Tembleque

Qué ver en Tembleque

Muy cerca de la emblemática plaza se encuentra la Casa de las Torres, donde según cuenta la leyenda, la edificación cuenta con tantas puertas y ventanas como días tiene el año. Es una construcción de estilo barroco que tiene planta cuadrada, con patio central con doble galería y columnas toscanas de piedra que unen tres arcos rebajados en cada lado del patio.

Esta es la Casa de las Torres en Tembleque.

Esta es la Casa de las Torres en Tembleque. / Castilla-La Mancha

Y como no podía ser de otra forma al pertenecer a Castilla- La Mancha, el pueblo cuenta con dos molinos de viento icónicos que aún conservan parte de la construcción del siglo XVI. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un lugar ideal para terminar por todo lo alto la visita a Tembleque, un lugar cuya arquitectura ha transicionado del gótico al renacentista y que también ha sido declarada Bien de Interés Cultural.

Noticias relacionadas y más

Estos son los molinos de viento de Tembleque, el icono manchego por excelencia.

Estos son los molinos de viento de Tembleque, el icono manchego por excelencia. / Ayuntamiento Tembleque

La llegada desde Madrid supera por poco tiempo a la hora y se puede acceder desde la carretera A-4. Así se posiciona Tembleque como un destino atractivo para una escapada en la que se fusiona la historia y el patrimonio, en un destino que se debe visitar al menos una vez en la vida.

TEMAS

  1. Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
  2. Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
  3. Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
  4. Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
  5. Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo de solicitud para las nuevas ayudas en fomento de la lectura
  6. Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad 'emblemática' en innovación para el transporte pesado
  7. Conmoción en Villanueva de la Cañada por el asesinato de David: 'El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños
  8. Mi mundo se hizo añicos': la viuda del médico víctima del 'pique' mortal de la M-30 relata que murió en sus brazos tras saber que esperaban a su segundo hijo

Todos los municipios que participan en el encuentro Horizonte Madrid Norte

Todos los municipios que participan en el encuentro Horizonte Madrid Norte

Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico

Así es la casa de Boris Izaguirre en el centro de Madrid: aire señorial, grandes lienzos y un estilo ecléctico

La antigua fábrica de cerveza de Madrid que hoy es uno de sus paisajes industriales más sorprendentes

La antigua fábrica de cerveza de Madrid que hoy es uno de sus paisajes industriales más sorprendentes

Julio, el presunto asesino de David, ya había protagonizado episodios alarmantes: "No sé cómo no estaba en un centro"

Julio, el presunto asesino de David, ya había protagonizado episodios alarmantes: "No sé cómo no estaba en un centro"

El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento

El pueblo medieval que te transporta al Siglo de Oro a una hora de Madrid: su plaza es Bien de Interés Cultural y cuenta con molinos de viento

El conjunto romano a menos de una hora de Madrid donde se formaba la élite de la época y que conserva mosaicos, salas termales y jardines

El conjunto romano a menos de una hora de Madrid donde se formaba la élite de la época y que conserva mosaicos, salas termales y jardines

¿Quién fue Santa Casilda, la princesa de Toledo que protagonizó el milagro de las Rosas?

¿Quién fue Santa Casilda, la princesa de Toledo que protagonizó el milagro de las Rosas?

Un jornal por la democracia

Un jornal por la democracia