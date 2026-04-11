El plan de los sábados en Madrid: música clásica, visitas y encuentros en el Auditorio Sony

El Auditorio Sony abre sus puertas a los amantes de la música clásica con motivo de la nueva iniciativa de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En un intento de dar conocer a los jóvenes que se forman diariamente entre sus muros y como parte del ciclo Solistas del Siglo XXI, los próximos sábados de abril y mayo, esta institución albergará recitales de piano y música de cámara, además de visitas guiadas y encuentros con los músicos.

El programa se celebrará los días 11 y 25 de abril y 16 y 23 de mayo, y la entrada será libre aunque bajo reserva previa, ya que el aforo será limitado. A las 11:00 horas se dará comienzo al evento con una visita guiada a la Escuela realizada por los propios alumnos y, posteriormente, a las 11:45 la musicóloga María Flores llevará a cabo una breve presentación que dará paso al correspondiente concierto a las 12:00 horas. Finalizado el recital, el público podrá conversar con los intérpretes en un encuentro directo sobre su trabajo, su formación y el repertorio.

Cuatro sábados con programas y protagonistas distintos

El ciclo arranca el 11 de abril con un recital de música de cámara junto al Arete Quartet, cuarteto internacional fundado en Corea en 2019. Tras debutar en el Kumho Art Hall de la Universidad Yonsei en Corea del Sur, sus actuaciones se han extendido por el mundo hasta llegar a Madrid de la mano de la Escuela Superior de Música.

El cuarteto internacional Arete fue fundado en Corea en 2019 y se mudaron a Munich para estudiar con Christoph Poppen / Turismo Madrid

La segunda cita llegará el 25 de abril con un homenaje al fagotista alemán Klaus Thunemann, profesor de la Cátedra de Fagot de la escuela entre 2008 y 2016 y fallecido en 2025, en un concierto interpretado por cinco alumnos actuales de esa cátedra. Así, el recital abrirá con una de las obras más populares del repertorio musical de cámara para fagot: Cuarteto para fagot, violín, viola y violonchelo en do mayor, op. 73 núm. 1 de François Devienne.

La segunda cita será un homenaje a Klaus Thunemann, profesor de la Cátedra de Fagot que falleció el pasado 2025 / Turismo Madrid

La sesión del 16 de mayo estará dedicada a Manuel de Falla con motivo del 150º aniversario de su nacimiento y el 80º de su fallecimiento. En ese programa participarán las sopranos Leonor Pais, Carla Isabel y Elsa Roldán, con un repertorio que incluye Siete canciones populares españolas junto a obras de Joaquín Rodrigo, Martín Codax, Fernando Jaumandreu Obradors, Henri Duparc y Enrique Granados.

con motivo del 150º aniversario de su nacimiento y el 80º de su fallecimiento, tres sopranos homenajearán a Manuel de Falla / Turismo Madrid

El ciclo se cerrará el 23 de mayo con un recital protagonizado por Emin Kiouktchian, alumno de la Cátedra de Piano Fundación Banco Santander desde 2021 y ganador de certámenes como el Concurso Intercentros Melómano en 2021, el concurso de jóvenes intérpretes Villa de Molina y el XVI Premio Internacional de Piano Frechilla Zuloaga de Valladolid, ambos en 2023.

El ciclo llega a su fin el 23 de mayo con el recital protagonizado por Emin Kiouktchian, alumno de la cátedra de Piano desde 2021 / Turismo Madrid

Además de los conciertos, los asistentes podrán participar en un sorteo de entradas para una actuación del ciclo Da Camera, que contará con los cuartetos jóvenes más internacionales del momento y que tendrá lugar también en el Auditorio Sony. Así, esta propuesta cultura no es un plan de ocio gratuito, sino una oportunidad de transformar los sábados en un recorrido por la música de cámara y el talento joven.