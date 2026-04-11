Más de 85.000 personas celebran con música en Madrid la Fiesta de la Resurrección

Más de 85.000 personas han asistido este sábado en la plaza de Cibeles de Madrid a la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección, un concierto para celebrar la fe cristiana que ha presentado en el escenario desde la mítica voz original de Boney M, Liz Mitchell, y Gipsy Kings hasta los actuales Hakuna Group Music, muy populares entre los jóvenes católicos. Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y dinamizada por el locutor de Cadena 100 Javi Nieves y por DJ El Pulpo, que inauguró la cita al grito de “¡los católicos no somos aburridos!”, personas de todas las edades han llenado la céntrica plaza madrileña en un ambiente que ha buscado celebrar públicamente la Resurrección de Jesucristo.

Qué es la Fiesta de la Resurrección: “Ayuda a seguir creciendo en tu fe”

Pasadas las 17:35 horas, los accesos a Cibeles se abrieron y los primeros asistentes han corrido para coger el mejor sitio frente al escenario, y, mientras empezaba el espectáculo, han cantado animados, como Alejandra y Kevin, dos madrileños de 18 y 21 años que habían acudido con un grupo de amigos. De la Fiesta de la Resurrección, a la que ya han asistido otros años, han destacado que “ayuda a seguir creciendo en tu fe”, junto a otros jóvenes con los que la comparten. Su grupo favorito del concierto es Hakuna, cuyas canciones ayudan a Alejandra “muchísimo” para rezar: “Cuando un grupo y una música te acerca a Dios, pues [es] increíble”, una opinión en la que coincidía con Marcos, otro madrileño, de 20 años, que también pensaba que estas canciones lo aproximaban a él. Antes de ellos actuaron los Gipsy Kings, liderados por Andrés Reyes, que integró originalmente el grupo de rumba flamenca, y personas de varias generaciones han tocado las palmas durante su mítico ‘Djobi Djoba’ y coreado el estribillo de ‘Volaré’. Después fue el turno de Liz Mitchell, voz originaria de Boney M que ha interpretado entre otros sus míticos temas ‘Rivers of Babylon’ (inspirada en un salmo de la Biblia), ‘Daddy Cool’ (que hacía bailar a muchos asistentes) y ‘Rasputin’, para la que Mitchell ha bajado del escenario al foso y ha cantado junto al público, algo que se ha repetido con ‘Brown Girl in the Ring’. Los últimos en actuar han sido Hakuna, uno de los fenómenos musicales cristianos más seguidos entre los jóvenes, y eso quedó patente cuando este grupo madrileño entonó la ‘Salve rociera’ para cerrar el concierto y miles de personas la corearon al unísono.

“Jóvenes que no se avergüencen del Evangelio”

También hubo espacio para que el cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, pidiera un momento de silencio por la paz en el mundo y leyera un mensaje del papa León XIV, en el que el pontífice ha pedido "jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer presente al Señor en cada ambiente". León XIV, que viajará a Madrid, entre el 6 y el 12 de junio, les ha pedido que, "mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles", recen y busquen a Cristo: "No os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena". Durante el concierto también se presentó la canción ganadora del segundo concurso "Música y Fe”, que busca apoyar los temas inspirados en los valores cristianos y que recayó en ‘Gólgota’, interpretada por el madrileño Ángel Catela.