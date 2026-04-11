Más Madrid cree que Almeida quiere convertir el parque Tierno Galván en "decorado" para "eventos elitistas a precio de oro"

La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por buscar convertir el parque Enrique Tierno Galván en un "decorado" para "eventos elitistas a precio de oro".

Así lo ha trasladado la edil en declaraciones remitidas a la prensa desde la jornada vecinal 'Somos el parque', donde ha reivindicado un espacio "libre de macroventos" y "abierto a la ciudadanía". "Un espacio en el que poder disfrutar sin tener que pagar una entrada", ha resumido.

Barberán ha apuntado que Almeida quiere convertir Madrid "en un parque temático" y el Tierno en "uno de sus decorados". "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

Así, ha recalcado que los vecinos están "hartos" de que "día sí y día también" se cierren los accesos al parque y se bloqueen sus usos para eventos.

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"Frente al Madrid convertido en atracción turística, reivindicamos un parque para los vecinos y las vecinas. Queremos que El Tierno siga siendo un parque público, un espacio abierto y un espacio de encuentro en el que poder disfrutar libremente", ha concluido.