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POLÍTICA

Más Madrid cree que Almeida quiere convertir el parque Tierno Galván en "decorado" para "eventos elitistas a precio de oro"

La concejala Mar Barberán reclama que el parque Enrique Tierno Galván siga siendo un espacio público "libre de macroeventos" y denuncia cierres reiterados de accesos

Archivo - Parque Enrique Tierno Galván, a 31 de agosto de 2024, en Madrid (España).

Archivo - Parque Enrique Tierno Galván, a 31 de agosto de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

La concejala de Más Madrid Mar Barberán ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por buscar convertir el parque Enrique Tierno Galván en un "decorado" para "eventos elitistas a precio de oro".

Así lo ha trasladado la edil en declaraciones remitidas a la prensa desde la jornada vecinal 'Somos el parque', donde ha reivindicado un espacio "libre de macroventos" y "abierto a la ciudadanía". "Un espacio en el que poder disfrutar sin tener que pagar una entrada", ha resumido.

Barberán ha apuntado que Almeida quiere convertir Madrid "en un parque temático" y el Tierno en "uno de sus decorados". "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

Así, ha recalcado que los vecinos están "hartos" de que "día sí y día también" se cierren los accesos al parque y se bloqueen sus usos para eventos.

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"Frente al Madrid convertido en atracción turística, reivindicamos un parque para los vecinos y las vecinas. Queremos que El Tierno siga siendo un parque público, un espacio abierto y un espacio de encuentro en el que poder disfrutar libremente", ha concluido.

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