SEGURIDAD
Martín afea al PP reconocer "a regañadientes" que Madrid es "segura" y pide a sus dirigentes que estén "a la altura"
El delegado del Gobierno pide a los dirigentes populares que estén "a la altura" y reclama "coordinación, colaboración y lealtad" en materia de seguridad
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado este sábado al PP que haya reconocido "a regañadientes" que la capital es una ciudad "segura", y ha reclamado a sus dirigentes que estén "a la altura" y que trabajen con su departamento "con coordinación, colaboración y lealtad".
Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press, después de las declaraciones del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, y de la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante una jornada organizada por el PP donde han cargado contra el delegado por "no ocuparse nunca de sus responsabilidades" en seguridad y al que han pedido que "se esté quieto" y que "no moleste" si no va a trabajar para la seguridad de madrileños.
Martín ha lamentado que desde el PP "moleste" que Madrid registre "la menor tasa de criminalidad de su historia" y cuente con "el mayor número de efectivos policiales" desplegados en las calles. "Es lamentable", ha afirmado.
En este sentido, ha subrayado que estos datos son fruto del "compromiso del Gobierno de España" y de su presidente, Pedro Sánchez, con la seguridad ciudadana, al tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo central seguirá trabajando "con el mismo compromiso" para mejorar las condiciones en esta materia.
"Solo falta que los dirigentes del Partido Popular estén por una vez a la altura y trabajen con coordinación, colaboración y lealtad. Eso es lo único que les pido a los dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.
- Reabre una de las mayores colecciones de armas y armaduras del mundo: así es la nueva Real Armería de Madrid
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Los rincones de Móstoles que no te puedes perder: parques, iglesias y centros de arte
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: ya está abierto el plazo de solicitud para las nuevas ayudas en fomento de la lectura
- Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad 'emblemática' en innovación para el transporte pesado
- Conmoción en Villanueva de la Cañada por el asesinato de David: 'El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños
- Mi mundo se hizo añicos': la viuda del médico víctima del 'pique' mortal de la M-30 relata que murió en sus brazos tras saber que esperaban a su segundo hijo