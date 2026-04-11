Martín afea al PP reconocer "a regañadientes" que Madrid es "segura" y pide a sus dirigentes que estén "a la altura"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado este sábado al PP que haya reconocido "a regañadientes" que la capital es una ciudad "segura", y ha reclamado a sus dirigentes que estén "a la altura" y que trabajen con su departamento "con coordinación, colaboración y lealtad".

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press, después de las declaraciones del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, y de la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante una jornada organizada por el PP donde han cargado contra el delegado por "no ocuparse nunca de sus responsabilidades" en seguridad y al que han pedido que "se esté quieto" y que "no moleste" si no va a trabajar para la seguridad de madrileños.

Martín ha lamentado que desde el PP "moleste" que Madrid registre "la menor tasa de criminalidad de su historia" y cuente con "el mayor número de efectivos policiales" desplegados en las calles. "Es lamentable", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que estos datos son fruto del "compromiso del Gobierno de España" y de su presidente, Pedro Sánchez, con la seguridad ciudadana, al tiempo que ha garantizado que el Ejecutivo central seguirá trabajando "con el mismo compromiso" para mejorar las condiciones en esta materia.

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"Solo falta que los dirigentes del Partido Popular estén por una vez a la altura y trabajen con coordinación, colaboración y lealtad. Eso es lo único que les pido a los dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid", ha zanjado.