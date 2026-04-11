Más de 8.000 objetos perdidos en Madrid en marzo: de un respirador a videoconsolas

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid registró durante el pasado mes de marzo un total de 8.034 artículos extraviados en la ciudad, una cifra que refleja tanto el volumen de pérdidas cotidianas como la variedad de objetos que los ciudadanos olvidan.

Entre los enseres recogidos figuran objetos poco habituales como un televisor, un respirador, un dron, un piano de viento o varias videoconsolas. Estos artículos compartieron espacio con otros igualmente llamativos como altavoces, audífonos, balones, bastones, bicicletas infantiles, un carrete de fotos, cepillos dentales eléctricos, una flauta, décimos de lotería, una máquina de apnea, prismáticos o un ukelele.

Más allá de estos casos singulares, la mayor parte de los objetos perdidos corresponde a artículos de uso diario. En marzo se contabilizaron 742 gafas, 477 llaves, 494 prendas de ropa, 459 cinturones, 315 teléfonos móviles, 240 mochilas, 92 maletas y 107 libros, entre otros.

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Los objetos pueden ser recuperados por sus propietarios siempre que acrediten su pertenencia en la Oficina de Objetos Perdidos, situada en el paseo del Molino, 7 y 9. El servicio atiende en días laborables, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre.