Madrid invertirá casi 2 millones en dos nuevos quirófanos y la reforma de Cirugía Mayor Ambulatoria del Severo Ochoa

La Comunidad de Madrid invertirá casi dos millones de euros en la reforma y acondicionamiento del área de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y del bloque quirúrgico del Hospital Severo Ochoa, en Leganés.

En concreto, la Consejería de Sanidad ha licitado el contrato para estas obras por un importe de 1.999.631,53 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución de 225 días, según la documentación consultada por Europa Press.

Los trabajos se llevarán a cabo en cuatro fases, que se extenderán durante 2026 y 2027, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y reducir al mínimo el impacto organizativo en el centro hospitalario.

La actuación permitirá dotar al hospital de dos nuevos quirófanos y redimensionar el actual espacio de Cirugía Mayor Ambulatoria para absorber el aumento de la actividad quirúrgica. Además, también se adaptará la Unidad del Dolor, que forma parte de esta misma zona, con el fin de adecuar las infraestructuras a las necesidades actuales del hospital y a las nuevas tecnologías.

El Hospital Severo Ochoa, situado en la avenida de Orellana s/n de Leganés, está en funcionamiento desde 1987. La reforma responde a la necesidad de actualizar sus instalaciones ante el incremento de la demanda asistencial en un área de influencia de más de 190.000 habitantes.

02/09/2024 Fachada del Hospital Universitario Severo Ochoa, a 2 de septiembre de 2024, en Leganés, Madrid (España). SALUD Eduardo Parra - Europa Press / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

El edificio principal del centro se distribuye en tres modulaciones en forma de cruz y cinco plantas, de la 0 a la 4. Además, dispone de más de 400 camas y de una quincena de quirófanos equipados con avances tecnológicos.

En el bloque quirúrgico, los trabajos incluirán la integración de los dos nuevos quirófanos dentro de los espacios actuales de la CMA y de la Unidad del Dolor, así como la redistribución de las áreas necesarias para mantener la actividad actual y adaptarla a las nuevas necesidades asistenciales.

En el área de Cirugía Mayor Ambulatoria, la reforma contempla una nueva redistribución del espacio para albergar, como mínimo, 14 puestos de sillón completamente dotados, 14 puestos de cama, un cuarto de sucio, un control de enfermería, un almacén y dos vestuarios.

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Por su parte, la Unidad del Dolor contará con tres consultas médicas, una sala de técnicas, una secretaría y una sala de espera para pacientes.