Madrid convoca los VI Premios Margarita Salas con 129.000 euros y un nuevo galardón sobre cáncer de páncreas

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado la sexta edición de los Premios Margarita Salas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con una dotación total de 129.000 euros, para reconocer las mejores tesis doctorales de investigación científica y tecnología aplicada defendidas en alguna de las universidades de la Comunidad de Madrid.

Estos galardones rinden homenaje a la investigadora Margarita Salas y nacieron con el objetivo de impulsar la investigación científica, promocionar el talento investigador y favorecer la transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad.

La convocatoria distingue tesis doctorales en tres categorías: ciencias básicas, que engloba ámbitos como física, química o matemáticas; ciencias de la vida, donde se incluyen disciplinas como biología, biomedicina, medicina, farmacia, salud y bienestar o ecología; y tecnología aplicada, abierta a áreas del conocimiento con fuerte potencial de transferencia al mercado.

Un premio especial sobre cáncer de páncreas

Como principal novedad de esta edición, el Consistorio incorpora un premio especial vinculado a la investigación biomédica dentro de la categoría de ciencias de la vida. La nueva distinción pondrá especial atención en proyectos relacionados con el estudio y el tratamiento del cáncer de páncreas.

Desde el área de Economía, Hacienda e Innovación, dirigida por Engracia Hidalgo, el decreto que regula la convocatoria subraya que "el conocimiento se genera principalmente a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La transmisión de sus resultados a las empresas y a la sociedad permite introducir en el mercado productos y procesos innovadores que estimulan el desarrollo económico de un país y, por ende, redundan en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Para que esta transformación del modelo productivo tenga lugar es imprescindible potenciar el papel de la investigación y de la innovación".

Reconocimiento al talento investigador en Madrid

El Ayuntamiento defiende que con estos premios busca respaldar a la comunidad científica, al reconocer y dar visibilidad a la labor investigadora y de desarrollo tecnológico como base de la innovación.

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Los Premios Margarita Salas se consolidan así como una herramienta para reforzar el apoyo institucional a la ciencia en Madrid y poner en valor el trabajo de investigadores vinculados a las universidades madrileñas, en reconocimiento a la figura de "una de las científicas españolas más importantes".