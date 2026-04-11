Madrid critica la "falta de transparencia" del Gobierno sobre la regularización de migrantes y su impacto laboral

La Comunidad de Madrid ha manifestado que desconoce cómo será la inserción laboral de las personas migrantes que serán regularizadas próximamente y ha cargado contra la "falta de transparencia" del Gobierno de España sobre este asunto. "No podemos dimensionar lo que viene porque desconocemos los pasos que va a dar el Gobierno.

En consecuencia, yo creo que no pinta del todo bien", ha expresado esta semana la directora general del Servicio Público de Empleo, Belén García, en la comisión de Economía y Empleo. Ha sido la diputada de Vox Ana Cuartero la que ha pedido conocer el impacto que tendrá la "regularización masiva de 500.000 migrantes" en la región, así como los efectos que tendrá en el mercado de trabajo. La directora general del Servicio Público de Empleo ha contestado que hasta ahora no han tenido acceso al borrador del real decreto y tampoco participación.

Así, ha puesto de ejemplo que esta semana han leído que va a haber entidades colaboradoras, como la Fundación Laboral de la Construcción, pero desconocen si habrá más interlocutores para otros sectores de actividad. "No tenemos idea de cómo estas personas van a llegar al mercado de trabajo y nosotros lo vamos a sufrir desde toda la cartera de servicios que ofrecemos", ha alertado en su intervención tras tildar de "falta de transparencia" la comunicación del Ejecutivo central.

Oficinas de empleo e itinerario personalizado

García ha recordado que este decreto saldrá "en breve", pero las comunidades autónomas "son las que gestionan", por lo que "el atasco y la mala calidad de los servicios va a impactar" en ellas. Considera, además, que las oficinas de empleo de la región se van a ver repercutidas por esta situación. "Tampoco queremos que pasen servicios sociales porque se va a causar otro cuello de botella en emergencia social, que permea hacia pobreza social, que yo creo que nadie quiere", ha insistido. Por otro lado, la directora general del Servicio Público de Empleo ha defendido el itinerario personalizado en las políticas activas de empleo. Sin embargo, ha advertido de que en una situación "masiva" se perderá "la calidad" de ese servicio.

"No van a dejar margen de actuación y para nosotros va a ser una repercusión negativa. Las consecuencias van a ser para las comunidades autónomas", ha apuntado García, quien ha añadido que la nueva regularización provocará un "efecto llamada", que a su vez creará un "colapso de atención" en servicios públicos de empleo.

Precisamente, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunció esta semana que recurrirá el real decreto de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España por hacerlo "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios". La dirigente madrileña afirmó estar en contra del abuso del sistema sanitario, del desorden y la ilegalidad, de regularizar "sin control" y encima "con antecedentes penales".

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Pero indicó que no van a "dejar morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregularidad". "Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión migratoria que está realizando el gobierno de Sánchez. Insisto que lo único que busca es fundir la sanidad en la Comunidad de Madrid, fundir, desguazar los servicios públicos (...) ", añadió en su intervención en la Asamblea.